Aslan'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.
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AFAS Stadı'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 43. dakikada Osimhen'in vuruşunun ardından Koopmeiners'ın müdahalesi yeterli olmadı ve skor 1-1'e geldi. İlk yarının 1-1 bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başladı. Galatasaray, ikinci yarının başlarında Osimhen ile Batshuayi'nin kafa vuruşlarıyla birçok kez öne geçmeye yaklaştı ancak golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı.
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ÇIKTIĞI SON 15 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 15 resmi maçta da mağlubiyet görmedi.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 5 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. "Cimbom", söz konusu müsabakaların 12'sini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı.
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AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAYBETMEDİ
AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.
Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.
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AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YİNE KAYBETMEDİ
AZ Alkmaar, Türk takımlarına karşı yenilmeme serisini 8. maçında da devam ettirdi.
Hollanda ekibi, bu maça kadar Türkiye'den Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmemişti. AZ Alkmaar, ilk kez karşılaştığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı ve bu alanda namağlup serisini sürdürdü.
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İspanya ekibi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
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GALATASARAY'IN SON DAKİKALARDAKİ GOLÜ OFSAYT SEBEBİYLE SAYILMADI
Galatasaray'ın 90+3. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle geçerli olmadı.
Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.
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SIRADAKİ RAKİP MALMÖ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıradaki rakibi İsveç ekibi Malmö olacak.
İlk 5 maçını 11 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, Malmö ile deplasmanda 12 Aralık Perşembe günü karşılaşacak.
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