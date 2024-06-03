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        Haberler Gündem Güncel Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı

        Yazar Aşkım Kapışmak, kripto para vurgunu iddiasında gözaltına alınmıştı. 127 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli kontroller serbest bırakıldığını duyurdu. Kapışmak paylaşımında, "Hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:59
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        Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı
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        Ankara merkezli 21 ilde, sözde kripto varlık alım-satım platformuna yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

        Gözaltına alınan Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu. Kapışmak açıklamasında şunları kaydetti:

        "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım.

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        Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

        SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.

        Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim."

        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
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