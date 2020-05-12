Askıda Fatura uygulaması, İstanbul'da yaşayan ancak pandemi döneminde maddi olarak zora düştüğü için faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için tasarlanmış bir proje. Askıda Fatura uygulamasında şimdiye kadar 14 milyon 422 bin 463 lira ile 111 bin 879 fatura askından alındı. Askıda bekleyen fatura sayısı ise 119 bin 475. Askıda Fatura projesi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

"ASKIDA FATURA" UYGULAMASI NEDİR?

İBB’nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor. https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyorlar. Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyorlar. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi alileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

ASKIDA FATURA BAŞVURU VE YARDIM SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR? (NASIL BAŞURULUR?)

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

İBB SOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.