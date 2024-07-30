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        Haberler Bilgi Gündem Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Ağustos 2024? E-devlet Askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        2024 Ağustos Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nereden ilan edilecek?

        Asker adayları heyecanla Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Ağustos seçim ve sınıflandırma sonuçları beklenirken, sonuçların e-Devlet üzerinden ilan edileceği bildirildi. Peki, 2024 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, MSB'den açıklanan tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:59
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        • 1

          Asker adayları merakla, askerlik görevlerini icra edecekleri şehirlerin açıklanmasını bekliyor. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden bildirilecek. Peki, 2024 Ağustos askerlik yerleri belli oldu mu, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; 2024 celp ve sevk tarihleriyle birlikte, Ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

        • 3

          Buna göre; askerlik yerleri 2 Ağustos 2024 Cuma tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

        • 4

          AĞUSTOS CELBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 02 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

          Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

          Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

          Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

          Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.

        • 5

          ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

          Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

          Yükümlü ve Sevk Tarihleri

          Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 22 Ağustos 2024

          Er (2’nci Grup): 19 Eylül 2024

          Er (3’üncü Grup): 17 Ekim 2024

          6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

          7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

          8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

          9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

        • 6

          10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

          11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir

          12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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