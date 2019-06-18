Yeni askerlik sistemiyle ilgili güncel gelişmeler için milyonlarca gencin gözü kulağı TBMM'den gelecek haberde. Yeni askerlik sistemine göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Hızlıca yasalaşması hedeflenen askerlik teklifi 3 bölüm halinde temel yasa olarak görüşülecek. Görüşmeler TBMM oturumlarının yayınlandığı Meclis TV üzerinden canlı izlenebiliyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde revizelerin olduğunu söyledi. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik sistemi için açıklamalarda bulundu. İşte yeni askerlik sisteminde son durum.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Askerlik teklifi için görüşmeler 11 Haziran'da başladı. Askerlik teklifi 3 bölüm halinde temel yasa olarak görüşülecek. Yeni askerlik sisteminin en kısa zaman içerisinde yasalaşması bekleniyor.

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YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DURUM

Askeralma Kanunu Teklifi görüşmelerine ilişkin soru üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlemenin görüşmelerine yarından itibaren TBMM Genel Kurulunda devam edileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, muhalefete, teklifin teknik boyutuna ilişkin bilgilendirme amacıyla ziyarette bulunduğunu hatırlatan Muş, "Geldiğimiz noktada, diğer siyasi parti gruplarından gelen bazı öneri ve tavsiyeler vardı, onları da değerlendirdik. Yarından itibaren çalışmalarımızı yürütüp, TBMM Genel Kurulunun kabul etmesi halinde teklifin cumaya kadar geçmesini bekliyoruz ama takdir Genel Kurul'daki kıymetli milletvekillerinin" diye konuştu.

İŞTE YENİ ASKERLİK TEKLİFİNİN TÜM METNİ

"Terhislerle birlikte ortaya çıkacak açığın kapatılması için celp sayısının artırılması formülünden bahsediliyordu. Buna ilişkin gelişme var mı?" sorusuna Muş, "Bir yasal düzenleme vardır bir de idari tasarruflar vardır. Celplerle alakalı yetki Milli Savunma Bakanlığındadır. Onlar herhangi bir problem yaşanmaması adına celp sayısını artıracaklar. Onu 10 mu yaparlar, 12 mi yaparlar, kendi planlamalarına uygun şekilde hareket edeceklerdir. Biz yasal düzenlemeyi yapacağız. Milli Savunma Bakanlığının ve Genelkurmay Başkanlığı gerekli tedbirleri almaktadır." cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanına askerlikten muafiyet yetkisi konusunda bir uzlaşma sağlandı mı?" sorusu üzerine Muş, "Bu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda var olan bir yetki, yeni bir yetki değil. Maddenin yazımıyla alakalı belli öneriler var. Onları da dikkate alarak maddeyi tekrar yazabiliriz." dedi.

ERDOĞAN'DAN ASKERLİK SİSTEMİ MESAJI

"Terörle mücadelede bizim en ufak bir tereddütümüz yok. Güven kaybı gibi bir endişemiz söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Hani bir ara ağzı olan konuşuyor diye hep literatüre yerleştirmiş ifade vardı ya.

Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var bir genelkurmay, kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş asırlara bali 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olan orduyuz. Dedikleri ne , efendim güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma 1 hafta, 10 gün, 1 ay içinde yapılmış değil. Yaklaşık 1,5-2 yıla varan çalışmadır. Kaldı ki çok daha eski gelen bir taleptir. Hem ordunun küçültülmesi bir taraftan profesyonel orduya geçmek hep bunlar konuşulan şeylerdi. Ordumuz da bu konuda hiçbir zaman durmamıştır. Çalışmalarını onlar da bu istikamette sürdürmüşlerdir ve bir yere de gelinmiştir. Hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım ordunun sivilleşme süreciydi. AB kriterleri içerisinde bu vardı. Biz bu adımı o günden bu güne atmış değiliz.

Şimdi böyle bir adımı atmış bulunuyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanımızın şu anda ordunun temelinden gelmiş olması ve Genelkurmay Başkanlığına varıncaya kadar yapmış bir insan olarak şu anda kendi arkadaşlarıyla bu süreci yönetiyor olması, özellikle terörle mücadelede de şu anda askerimiz, polisimizin elde ettiği başarı, yılbaşından bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. İnlerine girilmiştir, kaçacak delik arıyorlar. Bu mücadele devam edecek. Halkımızın huzurunu, refahını sağlamadıktan sonra ne devlet olarak görevimizi yapmış oluruz, bunun içinde silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucumuz ne de şahsen Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık sıfatıyla bulunuyorum yapmış olurum.

Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki. Düşünün başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. İsteyen kalabiliyor. İsteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak deniyor. Şimdi sürekli olarak hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde sürekli her ay asker alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Yani sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil.

KIBRIS'TAKİ ASKERLERİN SAYISI

Kıbrıs'la ilgili mide bulandırsın diye söylüyor. Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimiz azalması diye bir şey söz konusu değil, orada ne kadar asker bulundurulması gerekiyorsa onu bulundururuz. Bunun için birilerinden izin alma gibi bir mecburiyetimiz yoktur. Metinde de zaten hangi birimlerde neler olacak, bunların hepsi oralarda açık ve net bir şekilde var.

2 maddesi geçmiş durumda. Gerek Milli Savunma Bakanımız ve gerek diğer arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri ile bu süreç geçiştirilecek. Şimdi 30 bin lira fazla oldu gibi değerlendirmeler oldu, el insaf! Bir defa bütün maaşlar buradan ödeniyor. Şimdi burada bu askere ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Bunlar bir aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli olduğuna inanıyorum. Dersimize çok iyi çalıştık. Hayırlı olsun diliyorum."

AK PARTİLİ TURAN: ASKERLİK DÜZENLEMESİNDE REVİZELER VAR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu. Turan, "Düzenlemede revizeler söz konusu. Akar'ın partileri ziyaretinin ardından ortak bir kanaat oluşursa, 84 maddeyi bir saatte bitiririz." ifadelerini kullandı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, teklifin içeriğine ilişkin bilgi vererek birçok yeni uygulamanın hayata geçtiğini söyledi. Düzenleme ile bedelli askerlik beklentisinin sona erdiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu beklentinin sona ermesinin çok önemli sonuçları ortaya çıkacaktır. Düzenlemenin hayata geçilmesi ile askere gitmeyi erteleyen sebepler ortadan kalkacaktır. Mevcut haliyle 2 milyon 300 bin yükümlü havuzunun bir daha oluşmayacağı, yükümlülerin zamanında askere gideceği bir sistem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, askerlik sisteminin 6 aya indirildiğini anımsatarak yeni sistemin askere gitmeyi teşvik edeceğini kaydetti. Türkiye'de yükseköğretimde okullaşma oranının her yıl arttığına işaret eden Yılmaz, "1995 yılında erkekler için brüt yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 21 iken bu oran şimdi yüzde 111'e çıkmıştır. Üniversite sayısı ve kapasitesinin çoğalması ile bu sayının artması beklenmektedir. Yılda yaklaşık 400 bin erkek yüksek öğretimden mezun oluyor. Şu anda 1 milyon 600 bin öğrenci askerliğini ertelemiş durumda, bunun 1 milyon 300 bini üniversite öğrencisidir." şeklinde konuştu.

Orduların gücünün sadece asker sayısı ile değil sahip oldukları teknolojik güç ile belirlendiğine dikkati çeken Yılmaz, yeni düzenleme ile TSK'nin ihtiyaca göre uzman personel alacağını, böylece TSK'nin gücünün artacağını vurguladı.

Yılmaz, NATO içindeki ülkelerin ordularını yeniden yapılandırdıklarını, İngiltere ve Fransa'nın kara kuvvetleri personel sayısının 100 bin civarında olduğunu belirtti.

Düzenlemeyle TSK'nin doktor ihtiyacının karşılanacağını, bunun yanında yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacak tabiplerin ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı emrine girerek askerlik hizmetini yapacaklarını söyledi.

İsmet Yılmaz, yeni düzenleme ile yoklama kaçağı ve bakayalara verilen cezaların artırıldığını, er ve erbaşlara verilen izin süreleri, hava değişimi ve istirahat izinlerinin düzenlendiğini, askerlik hizmetini er veya er baş olarak yapanlara ilave haklar verildiğini dile getirdi.

Yılmaz, Almanya ve Hollanda'da zorunlu askerliğin kaldırılmadığını, bu ülkelerin genç nüfus sorunu yaşadıkları için zorunlu askerliği askıya aldıklarını, Türkiye'de de nüfusun yeteri kadar artmaması durumunda aynı sorunla karşılaşılacağını sözlerine ekledi.