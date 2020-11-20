Kasım ayı celpleri Aralık ayına ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Yaşanan gelişme sonrasında "Askerlik durum belgesi sorgulama sayfası" ve "Sevk belgesi sorgulama sayfası" en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2020

Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-devlet üzerinden açıklanan askerlik sevk belgesini görmek için

e-devlet'e girmeniz gerekiyor. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmenizin ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak askerlik yapacağınız yeri sorgulayabileceksiniz.

ASKERLİK SEVK BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK DURUM BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.