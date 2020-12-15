2021 Asgari ücret zammı kadar merak edilen bir diğer konuda SGK borçlanma maliyeti. Askerlik borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. 2021 Asgari ücret tahminlerine göre, askerlik borçlanması maliyeti ne kadar olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 2021 borçlanma maliyetlerini inceledi...

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçinin yanı sıra pek çok kesim 2021 yılında asgari ücret ne olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl bir işçinin aylık asgari geçim tutarını geçen yıl 2331 lira olarak belirlemişti. TÜİK’in bugünkü veya gelecek haftaki toplantısında yeni asgari geçim tutarı rakamını açıklaması bekleniyor.

Son yıllara baktığımızda asgari ücretin genellikle bir önceki yıl enflasyonunun 2 -3 puan üzerinde artırıldığını görüyoruz. Merkez Bankası son raporunda 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Ancak, TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine göre, 11 aylık dönemde enflasyon yüzde 13.19, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 14.03 oldu.

Buna göre asgari ücret,

yüzde 13 artışla brüt 3325 TL, net 2626 TL;

yüzde 14 artışla brüt 3355 TL, net 2649 TL;

yüzde 15 artışla brüt 3384 TL, net 2672 TL,

yüzde 16 artışla brüt 3414 TL, net 2696 TL,

yüzde 17 artışla brüt 3443 TL, net 2719 TL olacak.

SGK BORÇLANMA PRİMLERİ ARTACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) yapılan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı üzerinden belirleniyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Bir günlük en düşük prim tutarı, günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında. Borçlanmayı bu yıl yapanlar günlük en düşük 31.39 TL prim ödemek zorunda. Prim tavanı tutarı ise günlük 235.44 TL’yi buluyor.

Borçlanmayı 31 Aralık tarihine kadar yapanlar günlük 31.39 TL ödeyecek. Borçlanmayı 1 Ocak’tan sonra yapanlar ise asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak daha yüksek prim ödemek zorunda kalacaklar.

ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ NE OLACAK?

En yaygın borçlanma er ve erbaşlıkta geçen süreler ile yedek subay okulundaki süreler için yapılan askerlik borçlanması oluyor. Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyorlar. Böylece daha erken emekli olabiliyorlar. Bu nedenle prim günü eksiği bulunmayanlar da askerlik borçlanmasını tercih ediyor.

2020 yılında 18 ay askerlik borçlanması yapanlar 16 bin 950 lira prim ödeyerek 540 gün borçlanma yapabiliyorlar.

Aynı kişinin askerlik borçlanması maliyeti asgari ücret yüzde 15 arttığında 19 bin 493 TL’ye, yüzde 16 arttığında 19 bin 662 TL’ye, yüzde 17 arttığında ise 19 bin 831 TL’ye yükselecek.