ASKERLİK SÜRESİ

Askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzatabilecek. Uzatma kararı verilenler, daha sonra vazgeçemeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK TUTARI HER YIL OCAKTA BELİRLENECEK

Bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı dikkate alınarak ilan edilecek. Bedelli askerlik yapanların ödeyeceği tutar her yıl ocak ayında 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek. 2019 yılı için 31 bin 343 lira ödenecek.

Bedelli yapmak isteyen kişi sayısı, yıllık kontenjandan fazla olursa, yararlanacak kişiler kurayla belirlenecek. İstekli sayısı kontenjandan az olursa kura çekimi yapılmadan talep eden herkes bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, vazgeçmeleri durumunda yeni bir haktan yararlanamayacak.

Askere sevk süresine kadar başvuruda bulunmayarak bakaya kalanlar, bedelli askerlik yapamayacaklar.

YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY KRİTERİ

Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirleyeceği sayıda kişi askerliğini yedek subay olarak yapabilecek. İki veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabilecek. Yedek subay olamayan dört yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunları isterlerse yedek astsubay olarak görev yapabilecekler.

ÖĞRETMENLER ASTEĞMEN MAAŞI ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde, yedek subay aday adayı olarak silah altına alınanlar temel askerlik eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecekler. Öğretmen olarak ayrılan yükümlülere, asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenecek. Halen hizmet süresi 4-5 yıl olan öğretmenler 3 bin 600 lira dolayında maaş alırken, asteğmen maaşları 5 bin 100 lira dolayında bulunuyor. Dolayısıyla, askerliğini asteğmen olarak yapanlar bu süre boyunca daha yüksek maaş alacaklar.

TABİPLERİN ASKERLİĞİ

Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarınca her celp veya atama döneminde müştereken belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Her türlü özlük işleri Sağlık Bakanlığı’nca yürütülecek. Tabiplerin maaşı daha yüksek olduğu için, onlarda öğretmenlerdeki gibi asteğmen maaşı ödemesi söz konusu olmayacak.

Devlet hizmeti yükümlülüğü devam ederken meslekten ihraç edilenler, kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak zorunda kalacak.

ON YIL GÖREV YAPAN POLİS ASKERLİKTEN MUAF

Emniyet hizmetleri sınıfına mensup kişiler ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin her türlü askerlik işlemleri ertelenecek. Emniyet hizmetleri sınıfından on yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Kamu görevinden sayılmayacak haller on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacak.

On yıllık süre, eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. On yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle mesleği bırakan, başka kuruma nakledilen veya meslekten ilişiği kesilen personel askerlik yapmak zorunda olacak.

TOKİ KONUTLARINDA ÖNCELİK

Askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamladıktan sonra 6 ay uzatma tercihini kullananlara bazı avantajlar sağlanacak. Bu kişiler, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Böylece bir meslek sahibi olma inkânına kavuşacaklar. Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer kişilere nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek.

Üzerlerine kayıtlı bir konut yoksa, TOKİ’de ev sahibi olmaları için öncelik tanınacak.

Askerler, kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen deniz ve şehir içi toplu ulaşımından, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanacaklar.

Muhtaç asker ailelerine, 6 aylık askerlik süresi boyunca cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek tutarda yardım yapılacak.

ERE 2.024 TL, ÇAVUŞA 2.285 TL HARÇLIK

Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari ücretin üzerinde harçlık verilecek. Erlere 2 bin 24 TL, onbaşılara 2 bin 154 TL, çavuşlara da 2 bin 285 TL harçlık ödenecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ayda 992 lira ek ödeme yapılacak. Bu dönemde sigortaları yapılmayacak.

ASKERLİĞİ UZATANLARIN BORÇLANMA PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK

İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra 2. 6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanması yaptıklarında asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak. Kendileri de isterlerse asgari ücretin üzerindeki tutar için borçlanma primi ödeyebilecek.

MESLEĞİNE UYGUN CELP TALEBİ

Meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden mezun olanlar ve mesleki ve teknik lise mezunları ile tarım, turizm ve mevsimlere bağlı sektörlerde faaliyet gösteren yükümlüler, çalışmadıkları veya işlerinin yoğun olmadığı dönemlerde askere alınma talebinde bulunabilecekler. Talepler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç ve önceliklerine göre dikkate alınacak.

ÖLEN VE SAKATLANANLAR İÇİN TAZMİNAT

Askerlik sırasında ölenlerin yakınları ile sakatlananlara tazminat ödenecek. Ölenler için ödenecek tazminat tutarı 400.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak. Bugün için 52 bin 229 lira tazminat ödenecek. Ancak, bu tazminattan, şehit aylığı bağlanmamış ve ayrıca tazminat ödenmemiş olanlar yararlanacak.

Askerde iken sakat kalanlara da sakatlık derecelerine göre 31 bin 343 lira ile 52 bin 229 lira arasında değişen tutarlarda tazminat ödenecek.

Askerde iken bir saldırıya veya kazaya uğrayanlardan tedavisi devam edenlere 36 aya kadar sağlık yardımı yapılacak. Sağlık yardımı tutarı erbaş ve erlerde görevdeki uzman çavuşun; yedek subaylarda görevdeki yedek subayın, yedek astsubaylarda da görevdeki yedek astsubayın maaşının 3’te 2’si oranında olacak.

Olay ya da kazanın, keyif verici içki veya uyuşturucu madde kullanmaktan kaynaklanması durumunda sağlık yardımı yapılmayacak.