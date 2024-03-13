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        Haberler Yaşam Askere kaç yaşında gidilir? Askere kimler gidebelir, askere gitme şartları nelerdir?

        Askere kaç yaşında gidilir? Askere kimler gidebelir, askere gitme şartları nelerdir?

        Askerlik, erkeklerin hayatında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Türkiye'de yasal olarak belirlenmiş yaş sınırı ve sağlık koşulları doğrultusunda her erkek vatandaş, belirli bir dönem için askerlik hizmetini yerine getirmekle yükümlüdür. Peki, bu süreç nasıl işler, askere kimler gidemez ve gitmek için hangi şartlar gereklidir? İşte, gençlerin ve ailelerinin merak ettiği askerlik sürecine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:29
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        Askere kaç yaşında gidilir?
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        Askerlik, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkeğin yaşamında yer alan ve belirli şartlara tabi tutulan zorunlu bir hizmettir. Askere gitme yaşından muafiyet koşullarına, askerlik süresinden bu görevi yerine getiremeyecek durumları kapsayan geniş bir yelpazede ele alınması gereken bir konudur. Bu yazımızda, askere kaç yaşında gidildiğinden kimlerin askerlik görevini yerine getiremeyeceğine, askerlikle ilgili temel şartlar ve süreçlere dair bilgilere değineceğiz.

        Askere Kaç Yaşında Gidilir?

        Türkiye'de askerlik hizmetine başlama yaşı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel çerçevede askere alınma süreci ve yaş ile ilgili bazı temel bilgiler şunlardır:

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        • Askerlik Yaşı: Türkiye'de erkek vatandaşlar, 20 yaşını doldurdukları yıl askerlik hizmetine çağrılabilirler. Bu, yasal olarak belirlenen genel başlangıç yaşını ifade eder.
        • Eğitim Durumu: Üniversite veya yüksekokul gibi yükseköğrenim kurumlarında tam zamanlı öğrenim gören bireyler, eğitimlerini tamamlamalarına kadar askerliklerini erteletebilirler. Öğrencilik durumları nedeniyle askerlik hizmeti, eğitim hayatı sona erene dek ertelenir.
        • Askerlik Süresi: Askerlik süresi, yürürlükteki mevzuata ve bireyin eğitim durumuna göre değişiklik gösterebilir. Düzenli olarak güncellenen askerlik kanunlarına göre kısa dönem ve uzun dönem olarak iki farklı hizmet süresi bulunmaktadır.
        • Erteleme ve Muafiyet: Sağlık problemleri, aile durumu gibi özel sebeplerle askerlik hizmeti ertelenebilir veya birey muaf tutulabilir. Bu tür durumlar askerlik şubeleri tarafından değerlendirilir.
        • Yedek Subay ve Astsubay Adayları: Üniversite mezunları, yedek subay veya astsubay olabilmek için farklı bir sürece tabi tutulurlar ve bu durum askere gitme yaşlarını etkileyebilir.
        • Tek Erkek ve Aile Durumu: Ailesinde askerlik yapacak tek erkek olan bireyler için de özel hükümler bulunmaktadır ve bu durum askerlik hizmetinin başlangıç zamanını etkileyebilir.

        Kimler Askere Gidemez?

        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, bazı durumlar ve koşullar askerlik hizmetinden muaf tutulma veya askere gidememe durumlarını kapsar. Genelkurmay Başkanlığı'nın belirlediği bu şartlar, hem sağlık koşullarını hem de diğer özel durumları içerir. İşte askere gidememe durumları:

        Sağlık Problemleri:

        • Kalıcı sağlık problemleri veya engellilik durumu olan bireyler, TSK tarafından yapılan sağlık kontrollerinde elverişsiz bulunurlarsa askerlikten muaf tutulabilirler.
        • Belirli akıl sağlığı sorunları olan kişiler, psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda askerlik hizmeti için uygun görülmeyebilir.
        • Kronik hastalığı olan veya tedavisi devam eden bireyler, durumlarına göre askerlikten muaf olabilir.

        Tek Erkek veya Ailenin Tek Erkek Çocuğu Olma Durumu:

        • Ailede, anne veya babasını kaybetmiş ve bakmakla yükümlü olduğu kardeşleri olan tek erkek çocuklar, bu durumlarını belgeleyerek askerlikten muaf tutulabilir.

        Yükseköğrenim Görmekte Olan Öğrenciler:

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        • Lisans ve üzeri eğitim programlarında okuyan öğrenciler, öğrenim durumlarına göre askerlik hizmetini erteletebilirler. Ancak bu durum, askerliği tamamen ortadan kaldırmaz, sadece erteler.

        Ağır Suçlardan Dolayı Hüküm Giymiş Kişiler:

        • Ağır suçlar nedeniyle hüküm giymiş ve cezaevinde olan bireyler, ceza süreçleri boyunca askerlik yapamazlar. Cezalarını tamamladıktan sonra askerlik durumları yeniden değerlendirilir.

        Anayasa veya Ulusal Güvenlikle Bağdaşmayan Faaliyetlerde Bulunmuş Kişiler:

        • Devletin anayasal düzenine karşı suç işlemiş veya ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunmuş kişiler, askerlik hizmetinden men edilebilirler.

        Askere Gitme Şartları Nelerdir?

        Askere gitme şartları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere dayanır. Bu şartlar, askere alınacak bireylerin fiziksel, sağlık, eğitim ve hukuki durumlarını kapsar. Aşağıda, askere gitmeyle ilgili genel şartlar özetlenmiştir:

        • Yaş Şartı: Askerlik çağı, 20 yaşını tamamlayan erkek vatandaşlar için başlar. Ancak üniversite veya yüksekokul öğrencileri için tecil hakkı bulunmaktadır.
        • Sağlık Durumu: Asker adaylarının TSK'nın belirlediği sağlık kriterlerine uygun olması gerekir. Bu kapsamda, çeşitli sağlık muayeneleri ve testleri yapılarak adayın askerlik hizmetine elverişli olup olmadığı değerlendirilir.
        • Eğitim Durumu: Ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerindeki bireyler için farklı askerlik süreçleri uygulanabilir. Üniversite mezunları daha kısa süreli temel askerlik eğitimi alabilir veya yedek subay olarak görev yapabilirler.
        • Adli Sicil: Asker adayının herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş ve askerlik hizmetini yapmasına engel teşkil edecek bir adli sicil kaydının olmaması gerekmektedir.
        • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Askerlik hizmeti, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik zorunlu bir hizmettir.
        • Psikolojik Durum: Adayların askerlik görevini yerine getirebilmeleri için psikolojik olarak da uygun olmaları gerekmektedir. Bu nedenle psikolojik değerlendirmeler ve testler yapılmaktadır.
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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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