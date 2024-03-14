Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor

        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor

        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 14.03.2024 - 08:34 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Danimarka Başbakanı Frederiksen geçen ay ülkesinin en büyük askeri birliğini ziyaret etti

        Reuters

        Danimarka Başbakanı Frederiksen geçen ay ülkesinin en büyük askeri birliğini ziyaret etti

        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen “Savaş istediğimiz için değil, savaştan korunmak istediğimiz için silahlanıyoruz” dedi.

        Danimarka hükümeti önümüzdeki beş yılda savunma bütçesini 6 milyar dolar artırarak NATO’nun harcama hedeflerine de ulaşmak istediğini duyurdu.

        REKLAM

        Avrupa’da askeri harcamalar Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından artışa geçti.

        Çarşamba günü yeni planlarını açıklayan Danimarka Başbakanı Frederiksen, bunun “tam bir cinsiyet eşitliği sağlayacağını” da ekledi.

        Danimarka’da kadınlar yalnızca gönüllü olarak askere gidebiliyor.

        18 yaş üstü erkekler içinse askerlik zorunlu.

        Vicdani retçilere de sivil hizmette bulunma imkanı sunuluyor.

        Plana göre kadınlar için zorunlu askerlik 2026’da başlayacak.

        Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka bunu yapan üçüncü Avrupa ülkesi olacak.

        Mevcut koşullarda dört ay olan askerlik süresiyse erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarılacak.

        Geçen yıl askere giden 4 bin 700 kişinin yaklaşık çeyreği kadındı.

        Altı milyonluk ülkede 9 bini profesyonel 20 bin asker bulunuyor.

        Gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,4’ünü savunmaya harcayan Kopenhag hükümeti, bunu NATO’nun kuralı olan yüzde 2 seviyesine yükselteceğini de duyurdu.

        Geçen yıl da Danimarka Parlamentosu savunma harcamalarına destek olması için bahar aylarındaki bir resmi tatili iptal etmişti.

        Ukrayna’nın en büyük destekçilerinden olan Danimarka, Kiev’e para ve gelişmiş silah yardımının yanı sıra F-16 pilot eğitimi de sağlıyor.

        • Suudi Arabistan kadınları askere alıyor
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Danimarka
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi
        Habertürk Anasayfa