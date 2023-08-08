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Bedelli askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulamasına ilişkin detaylar, yeni çıkarılan yönetmelikle düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre bedelli askerliğe müracaat şartları şunlar:

- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

- Yoklaması olmayan yükümlüler için yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak. REKLAM - Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan (bu yılın ikinci yarısı için) 122 bin 352 TL bin bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek. - Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek. - Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak.

BEDELLİ BEKLEYEN GENÇLERİN TALEPLERİ Yeniden düzenlenen yönetmelikte gençlerin özellikle içinden geçtiğimiz ekonomik süreçlerle ilgili bazı beklenti ve taleplerinin karşılanmadığını görüyoruz. Bedelli için başvurmayı düşünen gençlerin talep ve beklentileri şunlar: 1- Fiyatlar yüksek, yüksek enflasyon koşullarında bunu ödeyemiyoruz. 2- Cezalar çok yüksek, bunları karşılamamız güç. 3- Kışla şartı kaldırılsın, bir aylık temel eğitime gidip döndüğümüzde işimiz kaybediyoruz. 4- Bankalar, bedelli askerlik kredisi vermekte nazlanıyor. Kredi faizleri de çok yüksek. 5- Bedelli askerlik başvurusu yapıp; salgın hastalık, hastalık veya ailevi nedenlerden dolayı iki ay içinde ücret yatıramayanlara veya başvurusunu iptal edenlere parası olsa dahi ikinci başvuru hakkı tanınmıyor. REKLAM 6- 28 günlük temel eğitim verilen birliklerin kapasiteleri sınırlı. Başvuru yapmasına rağmen kontenjanların dolmasından kaynaklı kura sonucu hak kazanamayanlar bakaya sayılıyor. Bekledikçe cezalar artıyor. Hesaplar alt-üst oluyor, biriktirilen para bedelli ücretini karşılamıyor.

GENÇLERİN SORULARINA YANIT Yönetmelikte yazmayan konuları ve gençlerin sorularını yetkililere sordum. Aldığım bilgileri paylaşmak isterim… KURAYA KALIR MIYIZ?: Geçen yıl, bedelli askerlik için birliklerde 120 bin kişilik kontenjan ayrılmıştı ancak başvuru beklenenin üzerinde oldu. Geçen yıl 228 bin kişi başvurdu. Milli Savunma Bakanlığı bütün şartları zorlayarak, işi kuraya bırakmadan başvuru yapan, gerekli koşulları taşıyan ve ücretini yatıran herkesi askere aldı. Bu yılki başvurular da an itibariyle 95 bin’e ulaştı. Yılsonuna kadar başvuruların 200 bini geçmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı birliklerin yükümlü asker ihtiyacına bakarak yine işi kuraya bırakmadan başvuranların tamamını askere almayı planlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllık 400-450 bin yükümlü ihtiyacı bulunuyor. Uzun dönem askerlik yapmak için başvuranlar ihtiyacın altında kalırsa bedellide kontenjan düşürülerek kura çekme yoluna gidilecek. REKLAM İNDİRİM YAPILIR MI?: Gençler, ekonomik koşullar gözetilerek bedellide indirim yapılmasını bekliyorlardı ancak bu konuda herhangi bir değişiklik yok. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 aylık asteğmen maaşına denk geliyor. Gençler, bedeli yüksek bulmalarına rağmen, geçen yıl ayrılan kontenjanın iki katı başvuru yaptı. Bedel yüksek bulunmasına rağmen gençlerin önemli bölümü bedelli askerlik yapmak istiyor. Bedel düşürülürse bu kez uzun dönem yükümlü askerliğe başvuru azalıyor. Bu nedenle ücrette indirim planlanmıyor. Vatan hizmetini normal olarak yapmak isteyen Türk gençleri 6 aylık zorunlu askerlikten sonra isterlerse 6 ay daha maaşlı askerlik yapabiliyorlar. Bu durumdakilere TSK’da kariyer yapma imkânı da tanınıyor.