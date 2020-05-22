Terhis ve celpler ne zaman? Soruları Milli Savunma Bakanlığı tarafından sona erdi. MSB yayınladığı bildiride terhis ve celplerin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, asker alımları ne zaman başlayacak? Terhisler ne zaman? İşte Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den önemli açıklamalar....

TERHİS VE CELPLER NE ZAMAN 2020

COVID-19 salgını ile ilgili olarak bir yandan etkin mücadele kapsamında gerekli çalışmalar yapılırken, diğer yandan normalleşme sürecine yönelik planlamalar da sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran’dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlaması planlanmaktadır. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde e-devlet üzerinden duyurulacaktır.

Yükümlülerin sevk tarihinden dört gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden “COVID-19” anketini doldurmaları, müteakiben yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptırmaları önem arz etmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız ayrıntılı bilgiye internet hesabımız üzerinden ulaşabilecektir.

ASKERE GİDECEK VATANDAŞLARA COVİD-19 UYARISI