Asker eğlencesinde tüneli kapatıp drift yaptılar!

Üsküdar'da asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları konvoyla Tantavi Tüneli'nde yolu kapatarak bir süre oynadı.
DHA'nın haberine göre, sürücülerden gelen tepkiler üzerine yolu açan konvoydakiler, daha sonra bir aracın yaptığı driftle tehlikeye davetiye çıkardı. Aracın yaptığı drift ve bir başka araçtan sarkan yolcunun oluşturduğu görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.
YOLCULARIN CANLARINI HİÇE SAYDILAR
Olay, cumartesi saat 20.30 sıralarında Üsküdar Şile Otoyolu Tantavi Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları araç konvoyu ile tünel içinde durarak yolu kapattı.
Araçlardan inen grup sloganlar atarak oynadı. Sürücülerden gelen tepkiler üzerine araçlara tekrar binen grup, konvoy halinde yoluna devam etti. Konvoy tünelden ayrılırken, bir kişi kapısı açık hafif ticari araçtan sarkarak ilerledi. Bu sırada konvoyda bulunan araçlardan biri de, akan trafiğe aldırmadan drift atarak tehlikeye davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin ve vatandaşların canını hiçe sayan bu görüntüler, tünel boyunca sürdü. O anları görüntüleyen kadının korkusu ise konuşmalarına yansıdı. Konvoy bir süre sonra uzaklaştı.
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