26 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Atv'nin severek izlenen başarılı dizisi Aşk ve Mavi, yeni bölümünde de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin son bölümünde heyecan ve hüzün eksik olmadı. Peki, Aşk ve Mavi 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm detaylar..
AŞK VE MAVİ 76. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Geçtiğimiz akşam 75. bölümü ile ekranlara gelen dizinin 76. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
AŞK VE MAVİ 75. BÖLÜM ÖZETİ
"Ailenizle ilgili her şeyi öğrendim. Ruhunuz bile duymadı!"
Göreçki Konağı'nda herkes Ali'nin eve dönmesini beklerken onun başına ne geldiğini sadece Cemal bilmektedir. Ali, abisinin büyük oyununu bozmuş ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Cemal, geri dönülemez bir şey yapmış ve bu belayı da başından kolaylıkla savuşturmuştur. Fazıl'a eski bir tanıdığının ölüm haberi gelir. Kadının mezarını ziyaret eden Fazıl kendisini izleyen Cemal'den habersizdir. Kadının kim olduğunu öğrenmeye çalışan Cemal yıllardır gizlenen bir gerçeği ortaya çıkarır.
AŞK VE MAVİ DİZİSİNİN KONUSU
Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanede geçirdiği son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır. İkili hemen evlenmeye karar verir ancak Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce Ali’nin öldürdüğü iddia edilen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulmak ve evlendikleri gece öldürmektir. Ancak bilmediği bir gerçek vardır; asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne almış ve yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamıştır ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ufak bir yarayla kurtulan Ali, birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlamasına engel olamayacaktır.
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Arslan'ın yaptığı Aşk ve Mavi dizisi 76. yeni bölümü ile 3 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.
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