İlk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür, gala gecesine birlikte katıldı. Bilgin, "Ben Mehmet'ten biraz şanslıyım. O İtalya'da olduğu için filmi göremedi ama ben izledim. Çok güzel ve başka bir film geliyor. Çok duygu yüklü, çok iyi oyunculuk ve çok iyi müzik var bu filmde. Ben kıyas sevmiyorum filmler arasında. Birinci film çok özeldi. Bir olmasaydı, ikinci film olmayacaktı. İnşallah üçüncü film de olacak" açıklamasında bulundu.