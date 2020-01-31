31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın birlikte üstlendiği, başrollerinde Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz ve Elif Doğan'ın; oyuncu kadrosunda ise Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen ve Eli Mango gibi isimlerin yer aldığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" filminin galası önceki akşam gerçekleşti.
Yaklaşık 9 yıl önce çekilen ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de galada yerlerini aldı.
İlk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür, gala gecesine birlikte katıldı. Bilgin, "Ben Mehmet'ten biraz şanslıyım. O İtalya'da olduğu için filmi göremedi ama ben izledim. Çok güzel ve başka bir film geliyor. Çok duygu yüklü, çok iyi oyunculuk ve çok iyi müzik var bu filmde. Ben kıyas sevmiyorum filmler arasında. Birinci film çok özeldi. Bir olmasaydı, ikinci film olmayacaktı. İnşallah üçüncü film de olacak" açıklamasında bulundu.
Mehmet Günsür, "Buraya gelmek hatıraları canlandırdı gözümde. İlk senaryo okuduğumuz anı... Biz de burada bir yolculuk içerisindeyiz" dedi.
Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı iddia edilen Belçim Bilgin, "Ben yolcuyum. Kesin dönüş diye bir şey yok. Sürekli geziyorum" açıklamasında bulundu.
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