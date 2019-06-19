Aşk Sana Benzer filmi oyuncuları kimler? Aşk Sana Benzer filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aşk ve Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Aşk Sana Benzer filmine dair detaylar...

AŞK SANA BENZER FİLMİ KONUSU

Ege'de bir balıkçı kasabasında, ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz ile karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası, kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken, Deniz'in geçmişinden gelenler onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır.