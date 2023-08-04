'Aşk Mevsimi'nde buluştular

İstanbul ve Bozcaada’daki çekimlerin başlamasına sayılı gün kala provada buluşan ekip filmin atmosferini ilk kez bir arada yaşadı ve ortaya keyifli görüntüler çıktı. Tüm sinema seyircilerinin kendilerinden bir şey bulabileceği hikayesiyle ‘Aşk Mevsimi’ sezonun en iddialı romantik filmi olmaya aday.