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Aşk-ı Memnu final saat kaçta ve ne zaman yayınlanacak? 25 Ağustos 2022 Kanal D yayın akışı ile Aşk-ı Memnu final bölümü saati

Aşk-ı Memnu final bölümü bu akşam yayınlanacak! Aşk-ı Memnu final bölümü saat kaçta?

Aşk-ı Memnu final bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Televizyon ekranlarının efsaneleşmiş dizisi Aşk-ı Memnu bir süredir tekrar bölümleriyle 16:00'da yayınlanıyordu. Kanal D'nin final bölümünü farklı bir saate alması nedeniyle "Aşk-ı Memnu final bölümü saat kaçta yayınlanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte 25 Ağustos 2022 Kanal D yayın akışı ile Aşk-ı Memnu final bölümü saati

25.08.2022 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aşk-ı Memnu final bölümünün saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Aşk-ı Memnu 2008 - 2010 yılları arasında 2 sezon yayınlanmış ve 79. bölümü ile ekranlara veda etmişti. Tekrar bölümüyle ekranlara gelen dizinin final bölümünün bugün 16:00'da yayınlanması bekleniyordu. Dizinin severleri "Aşk-ı Memnu finali ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • AŞK-I MEMNU FİNAL SAAT KAÇTA?

    Aşk-ı Memnu final bölümü 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.

  • AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

    Beren Saat – Bihter

    Kıvanç Tatlıtuğ – Behlül

    Selçuk Yöntem – Adnan

    Hazal Kaya – Nihal

    Nebahat Çehre – Firdevs

    Zerrin Tekindor – Matmazel Deniz

    Nur Fettahoğlu – Peyker

  • AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesi'nin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır.  Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi. 

  • KANAL D YAYIN AKIŞI 

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Aşkı Memnu

    22:30 Dünya Hali

    00:30 Seversin

    03:15 Gelinim Mutfakta

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