AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesi'nin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi.