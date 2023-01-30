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Fatih Koyunoğlu ile eşi Ayça Koyunoğlu'nun birlikte kurdukları 'Tiyatro Hayali’nin ilk oyunu 'Aşk Hikâyen Düşmüş'ün galası gerçekleştirildi. Baba Sahne'de düzenlenen galaya Barış Falay, Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar ile Özge Özberk, Salih Kalyon, Füsun Demirel, Günay Karacaoğlu, Altan Gördüm, Neslihan Yeldan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği 'Aşk Hikâyen Düşmüş' oyunu birbirlerine kavuşamamış iki ruh eşinin hikâyesini konu ediniyor. Oyunda aşka sürekli teğet geçen ikili, parmaklarına taktıkları kuklalarla birçok karakteri canlandırıyor, kanatlı müzisyenlerin ve hayaletlerin olduğu masalsı bir aşk hikâyesi anlatıyorlar.

Füsun Demirel

'Aşk Hikâyen Düşmüş', 7 Şubat'ta Alan Kadıköy’de, 10 Şubat'ta Sefaköy Kültür Merkezi'nde, 14 Şubat'ta Kozzy AVM Kozyatağı Kültür Merkezi'nde, 16-17 Şubat'ta Baba Sahne’de, 21 Şubat'ta Cevahir Besa Sahne’sinde, 26 Şubat'ta Ankara D.T Şinasi Sahnesi’nde, 27 Şubat'ta ise Ankara D.T. Pursaklar Sahnesi’nde seyircinin karşısına çıkacak

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