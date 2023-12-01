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        Haberler Magazin 'Aşk 'Boğaz'dan Geçer Mi?', ilk kez seyirciyle buluştu

        'Aşk 'Boğaz'dan Geçer Mi?', ilk kez seyirciyle buluştu

        BKM organizasyonuyla bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Box'da festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden 'Aşk 'Boğaz'dan Geçer Mi?'de Sedef İybar, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu'yu ilk kez seyircilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:21
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        İlk kez seyirciyle buluştu
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        Aslı Şafak, Begüm Karamahmutoğlu, Berna Sağlam Naipoğlu, Demet Akbağ, Erol Tezman, Hülya Eltemur, Özlem Cankurtaran, Serdar Eren, Siren Ertan, Şenay Abacı, Tuna Öztürk, Yasemin Kamhi, 'Aşk 'Boğaz'dan Geçer Mi?'yi izlemeye giden konuklar arasındaydı.

        KALBE GİDEN YOL BOĞAZ’DAN GEÇER Mİ GEÇMEZ Mİ?

        İstanbul’dan boğaza, boğazdan İstanbul’a, "Aşkın kalbine giden yol boğazdan geçer" sözüne yakışır aşk dolu İstanbul sofralarına, yemeklerine ve tarihine tanıklık edilen, tadı damakta kalan lezzetli sohbet seyirciden tam not aldı.

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        "Kalbe giden yol boğazdan geçer mi, geçmez mi?" sorusuna yanıt aranan gecede, seyircinin de sohbete katılımı ile etkinlikte keyif dolu anlar yaşandı.

        Kahkahanın, aşkın, tarihin ve lezzetli sohbetin eksik olmadığı bu özel gösteride katılımcılar unutamayacakları bir gece yaşadı.

        İstanbul Komedi Festivali başlıyor
        İstanbul Komedi Festivali başlıyor
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        #Aşk Boğazdan Geçer Mi?
        #bkm

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
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