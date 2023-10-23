İstanbul Komedi Festivali başlıyor

Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, Maksimum Kart ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Komedi Festivali ile 6'ncı yılında da komedinin kalbi İstanbul’a neşe getirecek.

İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak.

Festival her yıl olduğu gibi, 6'ncı yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

Demet Akbağ, Şener Şen, Uğur Yücel, Ali Poyrazoğlu & Güneş Berberoğlu, Behzat & Süheyl Uygur, Kaan Sekban, Doğu Demirkol, Zafer Algöz & Can Yılmaz, Berfu & Eser Yenenler, , Esra Dermancıoğlu, Deniz Göktaş, Ali Kerim Diler, Can Bonomo & Can Temiz & Bengi Apak, Oya Başar ve Ebru Kural, Hakan Yılmaz & Ebru Cündübeyoğlu, Yasemin Şefik, Geveze, Semaver Kumpanya 'Cimri', Volkan Severcan & Asuman Dabak, Yunus Günçe gibi isimlerinin yanı sıra interaktif etkinlikler, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen 'Aydınlıkevler', 'Güldür Güldür Show', 'Zengin Mutfağı', 'Çok Güzel Hareketler 2' ve çok daha fazlası İstanbul Komedi Festivali’nde olacak.

Funny Woman Awards’ı (2019) kazanmasıyla tanınan Laura Symth, After Life dizisinin yıldız ismi Rick Gervais’in turnesinin açılışını da yapan Sean McLoughlin, Birleşik Krallık'taki en iyi komedi kulübü komedyenlerinden biri olan çok ödüllü genç komedyen Matt Richardson ve Manchesterlı komedyen Brennan Reece, İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında Türk seyircisi ile ilk kez buluşacak.

Geçmiş festivallerde olduğu gibi bu yıl da ilk kez festivale özel hazırlanan programlar ve sahneye ilk kez çıkacak sürprizler isimler çok konuşulacak... Sedef İybar, Saffet Emre Tonguç ve Serdar Büyükkoyuncu ile "Aşk Boğaz”dan Geçer Mi?”, ünlü astrolog Aygül Aydın ile gökyüzüyle yeryüzü arasındaki muhteşem gösteri 'Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse', 56 yıldır sahnede olan Erhan Yazıcıoğlu 'Fikrim Firarda' ile, Uygur Tiyatrosu’nun 'Hey Gidi Günler' adlı tiyatro oyunuyla Behzat & Süheyl Uygur, şarkı, sohbet ve türküleriyle sahnelerin sevilen ismi Soner Olgun 'İyi Bayramlar' ile, taklitleri ve komik hikayeleriyle Sefa Doğanay, PUCCA’nın konsepti ile 4 yıldır kapalı gişe oynayan “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” adlı tiyatro oyunu ile Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, 'Leyla ile Mecnun Değil' ile Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, 1990’lı yılların en sevilen dizisi 'Bizimkiler'in usta oyuncusu Ayşe Kökçü’nün yer aldığı, 'Tatlı Kaçık', TuzBiber 6’lı, ve Şokopop Magazin Quiz'de popüler kültür bilginleri 'Şampiyon Belli İkinci Kim?' demek için bir araya gelecek.

BRANDWEEK’TE GÜLÜMSETEN ANLAR: İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ BRANDWEEK İSTANBUL’DA

İstanbul’u bir yaratıcılık üssü olarak yeniden konumlandıran ve dünyanın önde gelen yaratıcı liderlerini ilham verici fikir ve işleriyle özel etkinliklerde buluşturan Brandweek İstanbul, İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında Funny Woman Awards (2019) ödüllü İngiliz komedyen Laura Symth’i, 'Düğün Şarkıcısı' adlı oyunuyla Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nergis Öztürk’ü ve stand-up’a yepyeni bir soluk getiren, bir kadın gözüyle hayatın komedisini cesaretle seyirciye sunan Lesli Karavil’i ağırlayacak.

KAHKAHA DEMEK ÇOCUK NEŞESİ DEMEK

Festival çocuklar için de birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarına, atölyelere ev sahipliği yapacak; 'Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası', 'Bully Bully', 'Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu', 'Nasreddin Hoca' kaçırılmaması gereken etkinlikler arasında.

BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy ise, İstanbul Komedi Festivali boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak. 7’den 70’e her yaş grubundan izleyiciye şehrin dört bir yanında, birbirinden keyifli zengin bir takvim ve festivale özel hazırlanan projeler ile şehri kahkahalarla donatacak.