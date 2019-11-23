23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır’ın tanıtımında zorla evlendirilmek istenen Ada’nın (Hafsanur Sancaktutan) gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Ada, “Bu kasaba benden adımı aldı; Meryem’im ben burada!” sözleriyle yaşadığı çaresizliği hissettirirken, Yusuf (Deniz Can Aktaş) Ada’ya destek olmaya çalışıyor. İstanbul’a doğru yola çıkan ikilinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.
Deniz Can Aktaş Kimdir, Kaç Yaşında?
1993 yılında İstanbul’da doğan Deniz Can Aktaş, ilk defa kamera karşısına 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ dizisiyle geçmiştir. Daha sonra ‘’Hayat Bazen Tatlıdır’’ ve ‘’Nerdesin Birader?’’ projelerinde yer almış ve 2018 yılında başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların paylaştığı ‘’Avlu’’ dizisinde dikkatleri iyice üzerine çekmiştir. Deniz Can Aktaş şimdi yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı ‘’Aşk Ağlatır’’ projesinde Yusuf karakterine hayat verdi.
Hafsanur Sancaktutan Kimdir, Kaç Yaşında?
2000 yılında İstanbul’da doğan Hafsanur Sancaktutan çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenmiş ve yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk olarak 2018 yılında Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Gülperi’’ dizisinde yer aldı. Çeşitli reklam filmlerinde de rol alan başarılı oyuncu, yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı ‘’Aşk Ağlatır’’ projesinde Ada karakterine hayat verecektir.
Yağız Can Konyalı Kimdir, Kaç Yaşında?
1991 doğumlu olan Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2012) dizisiyle kamera önü yolculuğuna başlayan Yağız Can Konyalı, kariyerine Adı Mutluluk’la (2015) devam etti. Son olarak, Bizim Hikaye’de canlandırdığı Rahmet karakteriyle beğeni topladı. Yağız Can Konyalı, Kor (2014) adlı kısa filmde sergilediği oyunculuğuyla dikkat çekerken, 2014’te vizyona giren uzun metraj Takım: Mahalle Aşkına! (2014) filmiyle sinema çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl Takım: Mahalle Aşkına’daki performansıyla 52. Antalya Film Festivali Behlül Dal Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ekran macerasıyla eş zamanlı tiyatro çalışmalarını da sürdüren genç oyuncu, Tiyatro Yan Etki’nin 2013 sezonunda sahnesine taşıdığı Tavşan Deliği ve ardından Müstesna Tiyatro’nun yeniden yorumladığı Küheylan (2016) oyunlarında rol aldı. Yağız Can Konyalı; geçtiğimiz yıl Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu ve kendisine 5. Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nde yılın genç yetenek oyuncu ödülünü kazandıran Çıkmaz Sokak Çocukları oyunuyla tiyatro izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Oktay Çubuk Kimdir, Kaç Yaşında?
Oktay Çubuk 12 Mart 1996’da İzmir’de doğmuştur, lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile girmiştir ve tam burslu olarak eğitim hayatına orda devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayil Atölye’de aldıktan sonra birçok workshopa katılmıştır. İlk olarak Cennetin Gözyaşları dizisinde rol almıştır, sonrasında Nisan Dağ’ın Bir Nefes Daha filminde başrol olarak yer almıştır. Son olarak da Show TV’de Ask Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandıracaktır.
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