MF Yapım’ın Show TV’de ilgiyle izlenen dizisi “Aşk Ağlatır”ın ikinci bölümü heyecan dolu sahneleriyle beğeni topladı. ABC1’de yüzde 4.43 rating ve yüzde 12.02 izlenme payı, AB’de yüzde 3.97 rating ve yüzde 11.06 izlenme payı elde eden Aşk Ağlatır, Total’da ise 5.10 rating ve yüzde 13.99 izlenme payıyla birinci oldu. Dizi, #AşkAğlatır etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 12 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

Yusuf ve Ada’nın İstanbul macerası izleyenleri ekran başına kilitleyeceğinin sinyallerini daha ilk bölümden vermişti. Dün akşam ekrana gelen ikinci bölümde ise her yerde birbirlerini arayan Yusuf ve Ada kavuştu fakat mutlulukları uzun sürmedi. Final sahnesinde Ada’nın izini süren Mustafa ve İsmail, onu alıkoyarken; Ada’nın çığlıkları izleyenleri derinden etkiledi.

AŞK AĞLATIR’IN HEYECAN DOLU 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İstanbul sokaklarında bir başına kalan Ada çaresizce Nagehan’ı arayarak yardım istedi. Yusuf’un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanan ve onu bulmak için elinden geleni yapan Ada, bir yandan da iş bulmaya çalıştı. Bu sırada Yusuf da Ada’ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yaptı fakat ikilinin kavuşması kolay olmadı.

Ada, İstanbul sokaklarında tek başına;

Fırat, Ada’yı arıyor;

YUSUF VE ADA SONUNDA KAVUŞUYOR!

Mustafa’nın komadan çıkmasıyla serbest bırakılan Yusuf, Ada’dan bir iz bulmaya çalıştı. İsmail, Ada’yı yakalamak için Nagehan’ın evine geldi. Dayısının geldiğini öğrenen Ada hızla evden uzaklaşırken, kendini Yusuf’un oturduğu yerin yakınlarında buldu. Sonunda birbirlerine kavuşan ikilinin sevinçleri görülmeye değerken, mutlulukları uzun sürmedi. Mustafa ve İsmail, işe giderken yakaladıkları Ada’yı zorla götürmeye çalıştı.

Ada ve Yusuf yeniden bir arada;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin beğeni toplayan dizisi Aşk Ağlatır’ın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mustafa ve İsmail’in kaçırmaya çalıştığı Ada’nın, “Kurtar beni Yusuf!” diyerek gözyaşları içinde haykırdığı korku dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Nagehan, Yusuf ve Rüzgar’la birlikte Ada’nın peşine düşüyor. Mustafa’ya yetişen Yusuf’un onunla kavgaya tutuştuğu anlar heyecanı yükseltiyor. Yusuf’un Rüzgar’ı merak ettiği, Nalan’ın da Ada’ya gözdağı verdiği anlar dikkat çekerken, ikilinin yakınlaştığı romantik dakikalar izleyenleri gülümsetiyor.

Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 3. Bölüm Tanıtımı!