RÜZGAR ÖZBEN (YAĞIZ CAN KONYALI)

22 yaşında. İyi giyimli, yakışıklı ve son derece cool bir çocuk… Ada’nın çalıştığı yerin sahibinin oğlu Rüzgar. İlk başta hoppa vicdansız sorumsuz görünüyor ama aslında ince ve yaralanmaya hazır bir ruhu var. Rüzgar, iyi niyetli, yardım sever biri. İstanbul’a taşındıktan sonra babasının zenginliğinin nimetlerinden fazlasıyla yararlanmaya başlamış olsa da özünü hiç kaybetmemiş. Doğruluk peşinde, çok çalışmaktan gocunmayan, adaletli olmayı önemseyen biri. En büyük zaafı babası.

Yağız Can Konyalı Kimdir, Kaç Yaşında?

1991 doğumlu olan Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2012) dizisiyle kamera önü yolculuğuna başlayan Yağız Can Konyalı, kariyerine Adı Mutluluk’la (2015) devam etti. Son olarak, Bizim Hikaye’de canlandırdığı Rahmet karakteriyle beğeni topladı. Yağız Can Konyalı, Kor (2014) adlı kısa filmde sergilediği oyunculuğuyla dikkat çekerken, 2014’te vizyona giren uzun metraj Takım: Mahalle Aşkına! (2014) filmiyle sinema çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl Takım: Mahalle Aşkına’daki performansıyla 52. Antalya Film Festivali Behlül Dal Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ekran macerasıyla eş zamanlı tiyatro çalışmalarını da sürdüren genç oyuncu, Tiyatro Yan Etki’nin 2013 sezonunda sahnesine taşıdığı Tavşan Deliği ve ardından Müstesna Tiyatro’nun yeniden yorumladığı Küheylan (2016) oyunlarında rol aldı. Yağız Can Konyalı; geçtiğimiz yıl Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu ve kendisine 5. Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nde yılın genç yetenek oyuncu ödülünü kazandıran Çıkmaz Sokak Çocukları oyunuyla tiyatro izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.