Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yusuf ve Nalan’ın nikah masasına oturduğu duygusal fragmanda Rüzgar, Ada’ya evlenme teklifi ediyor. “Ada, Rüzgar’a evet diyecek mi, Yusuf ve Nalan evlenecek mi?” sorularının yanıtları ise merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yusuf, Ada’ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf’un yaptığına öfkelenen Nalân, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur.

Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat’la birlikte, Nalân’ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada’nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru’nun lokantasında işe başlar.

Bu arada Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!