Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini artırıyor

Yapılan çalışmalara göre, sıcak dalgalarının yaşandığı dönemlerde kalp krizlerinin arttığını belirten Durakoğlugil, “Vücut ısı dengesini korumak için daha fazla çalışıyor. Sıcak hava, deri altındaki damarların genişlemesine, kanın bu bölgeye yönlenmesine ve kalbin daha hızlı atmasına neden olur. Kalp bir dakikada normalden fazla çalışmaya başlar. Bu da özellikle kalp damar hastalığı olanlarda, hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetersizliği veya by-pass öyküsü bulunanlarda risk yaratır” diye konuştu.