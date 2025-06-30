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        Haberler Sağlık "Aşırı efor çocuklarda kalp hastalıklarını tetikleyebilir" | Sağlık Haberleri

        "Aşırı efor çocuklarda kalp hastalıklarını tetikleyebilir"

        Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, çocuklarda doğuştan gelen veya sonradan gelişen kalp hastalıklarının spor gibi efor gerektiren aktivitelerde hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Karakurt, "Yaz okullarına kayıt yaptırmadan önce bir doktor kontrolü, olası risklerin önüne geçebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:46 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:46
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        "Aşırı efor çocuklarda kalp hastalıklarını tetikleyebilir"
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        Yaz tatilinin başlamasıyla ailelerin yöneldiği yaz okulları ve spor kamplarına katılacak çocukların, kalp sağlığı açısından risk taşıyabileceği uyarısı yapan Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Cemşit Karakurt, her 1000 canlı doğumdan 10'unda doğuştan kalp hastalığı görüldüğünü ve bunların 3’te 1’inin ciddi kalp sorunları taşıdığını belirtti.

        Bu nedenle erken tanının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Karakurt, "Gebeliğin 18 ile 22'nci haftaları arasında fetüsün kalp değerlendirmesinin yapılması, doğum sonrası izlenecek yol açısından büyük avantaj sağlıyor. Anne karnındaki muayeneler, bebeğin doğum şekline karar verilmesini ve tedavi planının yapılmasını sağlıyor" diye konuştu.

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        GENÇ YAŞTA KALP KRİZİ OLABİLİR

        Son yıllarda küçük yaşlarda kalp krizi ve ani kalp durması vakalarına daha sık rastlandığını ifade eden Prof. Dr. Karakurt, genetik ve genetik olmayan kalp rahatsızlıklarının bu duruma neden olabildiğini belirtti.

        Özellikle kalp kası hastalıkları, ritim bozuklukları ve kalbi besleyen damarların doğuştan gelen yapısal bozukluklarının ani ölümlere neden olabileceğini vurgulayan Karakurt, "Bu nedenle çocuklarda spora başlamadan önce EKG ve efor testi gibi tetkiklerle kalp değerlendirmesi yapılması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

        Pandemi süreciyle birlikte hareketsiz yaşam tarzının arttığını, bunun çocuklarda kilo alımı, tansiyon yüksekliği ve kolesterol gibi metabolik sendrom risklerini beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Karakurt, "Kalp-damar hastalıklarının temelleri çocuklukta atılıyor. Hareketsiz yaşam ve obezite, kalp hastalıkları için ciddi risk faktörleridir" dedi.

        YAZ OKULU ÖNCESİ DOKTORA BAŞVURUN

        Yaz aylarında çocukların daha fazla hareket ettiğini ve spor etkinliklerine katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Karakurt, "Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar yaz okulları, spor kampları gibi etkinliklere yöneliyor. Ancak aşırı efor, altta yatan kalp sorunlarını tetikleyebilir. Göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler varsa mutlaka değerlendirme yapılmalı. Özellikle ailesinde erken yaşta kalp rahatsızlığı öyküsü olan çocuklar, spor öncesi çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından muayene edilmeli. Yaz okullarına kayıt yaptırmadan önce bir doktor kontrolü, olası risklerin önüne geçebilir" dedi.

        ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

        Çocuklarda kalp hastalıklarının belirtilerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini dile getiren Karakurt, spor aktivitelerine katılacak çocuklarda düzenli kontrol ve takiplerin hayati önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Karakurt, "Ani kalp durmaları önlenebilir. Bunun yolu, zamanında yapılacak tetkik ve müdahaleden geçmektedir" diye konuştu.

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