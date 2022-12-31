Aşırı alkol tüketimine dikkat! Alkol tüketimi cinselliği nasıl etkiliyor?

ALKOL ERKEKLERDE CİNSEL YAŞAMI NASIL ETKİLER?
Erkeklerin cinsel davranışı alkol tüketiminden fazlasıyla etkilenir. Birkaç araştırmada aksi yönde kanıtlar da ileri sürülmüş olsa da bugüne kadar yapılan akademik çalışmaların büyük bir kısmında, alkol tüketiminin hem kronik, hem de akut olarak testosteron üretimini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Bunun nedeninin, alkolün karaciğer ve testis hücrelerindeki NAD+/NADH dengesini bozması olduğu düşünülmektedir. Testosteron salgılanabilmesi için NAD+ gerekmektedir ve dolayısıyla alkol, testoesteron üretimini baskılamaktadır.