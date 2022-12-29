KOKU İLİŞKİYİ ETKİLİYOR

Kulağa ne kadar inandırıcı gelmese de çalışma Avustralya’da 2019 yılında yapıldı. Elde edilen verilere göre başkasının doğal kokusunu daha keskin almaktan hoşlanan insanların cinsel açıdan daha istekli olduğu gösteriliyor.

Heteroseksüel erkekler ise beraber oldukları kadın, adet döngüsünün en doğurgan dönemindeyken (ovülasyon) kokusundan daha fazla etkilendiği ortaya kondu.