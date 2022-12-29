Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kadınlar erkeklerin bekar veya evli olduğunu kokusundan mı anlıyor? İşte, cevabı...

Kadınlar bir erkeğin bekar ya da evli olduğunu kokusundan algılayabiliyor mu?

İnsanların en gelişmiş duyularından birisi olan burun bu sefer ilginç bir özelliği ile karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırma sonucunda heteroseksüel kadınların hangi erkeklerin bekâr, hangilerinin ilişki içerisinde olduğunu kokularından anlayabildiğini söylüyor.

Giriş: 29.12.2022 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • KOKU İLİŞKİYİ ETKİLİYOR

    Kulağa ne kadar inandırıcı gelmese de çalışma Avustralya’da 2019 yılında yapıldı. Elde edilen verilere göre başkasının doğal kokusunu daha keskin almaktan hoşlanan insanların cinsel açıdan daha istekli olduğu gösteriliyor.

    Heteroseksüel erkekler ise beraber oldukları kadın, adet döngüsünün en doğurgan dönemindeyken (ovülasyon) kokusundan daha fazla etkilendiği ortaya kondu.

  • Kadınlar yumurtlama yani ovülasyon dönemindeyken, maskülen görünümlü erkeklere daha fazla ilgi duydukları tespit edildi.

    Yapılan deneyler ve araştırma sonucunda erkeklerin testosteron hormonlarının bekâr ya da ilişki içindeyken değişebildiği anlaşıldı.

  • Bu hormonal değişikliklerin bir kişinin görünüşü veya kokusunu doğrudan değiştirip değiştirmediği ise henüz belli değil. Ancak yapılan ilk deney ile bunun mümkün olduğu işaret ediliyor.

    2019 yılında Avustralya’da yapılan bir çalışmada, yaşları 18 ila 35 arasında değişen heteroseksüel kadınlardan, yine heteroseksüel erkeklerin vücut kokularını ve yüzlerini değerlendirmeleri istendi.

  • Kadınların yarısı bekâr yarısı ise ilişki içindeydi. Yapılan çalışmada araştırmacılar erkeklerden 24 saat boyunca aynı tişörtü giymeleri için istekte bulundu. Ayrıca biyometrik fotoğraf alındı.

    Ardından her bir tişörtün koltuk altları kesildi ve kadınların koklayabilmesi için şişede saklandı.

  • Her kadın, 89 anonim katılımcıdan oluşan bir havuzda rastgele 3 bekâr erkeği ve 3 ilişkisi olan erkeği puanladı.

    Kadınlara “Bu kokuyu ne kadar beğendiniz/beğenmediniz?” ve “Bu koku ne kadar seksi kokuyor?” gibi sorular soruldu.

    Daha sonra kadınlara kokulara sahip olan erkeklerin yüzleri gösterildi. Kadın katılımcılardan  fotoğraflara bakarak, erkekleri çekicilikleri, seksilikleri, zekaları, sadakatleri, nezaketleri, güvenilirlikleri, erkeksilikleri ve iyi bir eşe benzeyip benzemedikleri konusunda puanlamaları istendi.

  • BEKAR ERKEKLERİN VÜCUT KOKUSU DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI

    Sonuç olarak tüm kadın katılımcılar, bekâr erkeklerin vücut kokusunun, evli erkeklerin vücut kokusundan daha güçlü olduğunu söyledi.

    Ayrıca kadınlar bir erkeğin vücut kokusunu ne kadar beğenirse dış görünüşüne de aynı şekilde olumlu yaklaştı.

    Deneyde ilginç olan gelişme ise evli kadınlar, bekar erkeklerin yüzlerini, evli erkeklerden daha erkeksi buldu.

  • BEKAR KADINLAR FARK ALGILAYAMADI

    Bekar kadınlar ise iki koku arasındaki farkı algılayamadı.

    Kulağa tuhaf gelse bile araştırmacılar önceki çalışmaların altını çizdi. Çalışma Frotiers in Psychology dergisinde yayımlandı.

    Kaynak: Science Alert

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.