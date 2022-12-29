Her kadın, 89 anonim katılımcıdan oluşan bir havuzda rastgele 3 bekâr erkeği ve 3 ilişkisi olan erkeği puanladı.
Kadınlara “Bu kokuyu ne kadar beğendiniz/beğenmediniz?” ve “Bu koku ne kadar seksi kokuyor?” gibi sorular soruldu.
Daha sonra kadınlara kokulara sahip olan erkeklerin yüzleri gösterildi. Kadın katılımcılardan fotoğraflara bakarak, erkekleri çekicilikleri, seksilikleri, zekaları, sadakatleri, nezaketleri, güvenilirlikleri, erkeksilikleri ve iyi bir eşe benzeyip benzemedikleri konusunda puanlamaları istendi.