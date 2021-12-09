Aşılar Omicron'a karşı yeniden düzenlenecek mi?

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının yakında kimi ülkelerde baskın varyant olabileceğini, ancak mevcut aşıların yeni varyanta karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi bulunmadığını bildirdi.
EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Covid-19 salgınındaki son durum ve aşılarla ilgili basın toplantısında, Omicron varyantının İngiltere ve Danimarka gibi bazı ülkelerde Delta yerine baskın varyant olup olmayacağını henüz kestiremediklerini söyledi.
Cavaleri, "Bazı ülkelerde Noel bayramına kadar Omicron varyantının, Delta'nın yerini alıp almayacağını henüz bilmiyoruz. Olabilir ama henüz bu konuda emin değiliz" dedi.
İlk bulgulara göre, Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu, ancak daha hafif hastalığa yol açtığını söyleyen Cavaleri, virüsün etkisiyle ilgili kesin kanıya varmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
AŞILARIN OMICRON'A ETKİSİ
Marco Cavaleri, mevcut aşıların Omicron'a karşı etkin olup olmadığı konusunda da kesin kanı için daha fazla zaman ve veriye ihtiyaç duyduklarını bildirdi.
Aşı üreticilerinin, bu konudaki çalışmaların sonuçlarını EMA ile paylaşmaları gerektiğini kaydeden Cavaleri, firmalarla Omicron'a karşı üretilecek olası bir aşı hakkında temasta olduklarını dile getirdi.
Cavaleri, "Ancak aşıların kompozisyonunu değiştirmek gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz erken" diye konuştu.
EMA yetkilisi Cavaleri, Omicron'un baskın varyant olup olmayacağına bakılmaksızın aşıların bu varyanta karşı etkin olmasını sağlamak için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.
Pfizer ile BioNTech firmaları, Covid-19 aşılarının hatırlatıcı üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olacağını, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurmuştu.
NOVAVAX AŞISI YIL SONUNDAN ÖNCE ONAYLANACAK
Cavaleri, ABD firması Novavax tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının AB'de kullanımına yıl sonundan önce onay verebileceklerinin işaretini de verdi.
Novavax aşısı AB'de onay alırsa Birlik içinde Covid-19'a karşı kullanılabilen 5. aşı olacak.
AB'de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretiliyor.
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