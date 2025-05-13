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        Haberler Sağlık Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor | Sağlık Haberleri

        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor

        Son yıllarda dünya genelinde kızamık vakalarının artış gösterdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, bu durumun aşısız çocuklar için büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Prof. Güzel, virüsün çevrede saatlerce canlı kalabildiğini belirterek, "Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor. Koruyuculuğu yüzde 97 olan aşı, bu hastalıktan korunmada en güçlü silahtır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:13
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        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
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        Kızamık vaka sayılarının Amerika ve Avrupa’da ciddi şekilde yükseldiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, kızamık virüsünün solunum yoluyla bulaştığını ve çevrede 2 saate kadar canlı kalabildiğini söyledi.

        Özellikle aşısız çocuklarda bulaş riskinin çok yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Güzel, koruyuculuğu yüzde 97’ye ulaşan kızamık aşısının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

        Kızamığın yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve vücutta döküntüyle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Güzel, “Özellikle baş kısmından başlayıp gövdeye doğru yayılan döküntülerle karakterize bir hastalıktır. Ağız içinde beyaz, gri noktalar da gözlenebilir. Bu bulgularla karşılaşıldığında hemen hekime başvurulmalıdır” diye konuştu.

        "AŞILANMAMIŞ ÇOCUKLARDA BULAŞ ÇOK YÜKSEK"

        Hastalığın bulaştırıcılığının, çocuklarda belirtiler ortaya çıkmadan 4 gün önce başladığını söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Döküntüler başladıktan sonraki 4 gün boyunca da bulaştırıcılık devam ediyor. Bu nedenle bu dönemlerde kızamık şüphesi olan çocukların izole edilmesi çok önemli. Kızamığın spesifik bir tedavisi yoktur, en önemli koruyucu yöntem aşıdır” ifadelerini kullandı.

        "CİDDİ ENFEKSİYONLARA VE NÖROLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

        Kızamığın sadece döküntüyle sınırlı bir hastalık olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Güzel, “Kızamık virüsü akciğer enfeksiyonlarına, beyin dokusu tutulumuna ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Bu da başka enfeksiyonların kolayca ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca bu virüs, enfekte olduktan 7-10 yıl sonra dahi ciddi nörolojik hastalıklarla kendini gösterebilir” dedi.

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