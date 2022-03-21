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Aşık Veysel ölüm yıldönümünde anılıyor! Ünlü ozan Aşık Veysel kimdir, nereli ve ne zaman öldü?

Türk şiirinin ve Türk halk müziğinin kıymetli ismi Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 49. yılında anılıyor. Gerçek ismi ile Veysel Şatıroğlu, 21 Mart 1973 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm yıl dönümünde Aşık Veysel'in hayatı ve türküleri araştırılıyor.

21.03.2022 - 11:13 | Güncelleme: MÜZİK

  • Türk kültür sanat hayatının en önemli isimlerinden biri de şüphesiz Aşık Veysel Şatıroğlu... Dönemin tehlikeli salgın hastalığı olan çiçek hastalığı nedeniyle çocuk yaşta gözlerini kaybeden ve hayata şiirle, müzikle tutunan Aşık Veysel, ölüm yıldönümünde araştırılıyor. Türküleri ve şiirleri bugün hala dilden dile dolaşan Aşık Veysel'in hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte Aşık Veysel hayatı ve türküleri hakkında merak edilenler... 

  • AŞIK VEYSEL KİMDİR?

    Ünlü ozan Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gözlerini açtı. Aşık Veysel'in Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Kendi anlatımına göre:

    "Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan."

  • AŞIK VEYSEL HAYATI 

    Aşık Veysel'in müzikle ilişkisi babasının Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla başlıyor. Bağlamasıyla önce başka ozanların türkülerini çalmaya çalışan Aşık Veysel, 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde çaldı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı.

     

    Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Âşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir.

  • AŞIK VEYSEL NEDEN ÖLDÜ?

    Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

  • AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ 

    Anlatamam Derdimi (5:24)

    Arasam Seni Gül İlen (4:18)

    Atatürk'e Ağıt (5:26)

    Beni Hor Görme (2:46)

    Beş Günlük Dünya (3:58)

    Bir Kökte Uzamış (4:55)

    Birlik Destanı (1:42)

    Çiçekler (3:05)

    Cümle Âlem Senindir (6:44)

    Derdimi Dökersem Derin Dereye (4:51)

    Dost Çevirmiş Yüzünü Benden (3:12)

    Dost Yolunda (4:43)

    Dostlar Beni Hatırlasın (6:02)

    Dün Gece Yar Eşiğinde (4:28)

    Dünya'ya Gelmemde Maksat (2:43)

    Esti Bahar Yeli (2:41)

    Gel Ey Âşık (5:35)

    Gonca Gülün Kokusuna (5:24)

    Gönül Sana Nasihatim (6:40)

    Gözyaşı Armağan (3:32)

    Güzelliğin On Para Etmez (4:31)

    Kahpe Felek (2:58)

    Kara Toprak (9:25)

    Kızılırmak Seni Seni (4:58)

    Küçük Dünyam (5:17)

    Murat (5:13)

    Ne Ötersin Dertli Dertli (3:05)

    Necip (3:16)

    Sazım (6:02)

    Seherin Vaktinde (5:01)

    Sekizinci Ayın Yirmi İkisi (4:43)

    Sen Bir Ceylan Olsan (3:34)

    Sen Varsın (4:01)

    Şu Geniş Dünya'ya (7:27)

    Uzun İnce Bir Yoldayım (2:23)

    Yaz Gelsin (3:02)

    Yıldız (Sivas Ellerinde) (3:16)

    Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz

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