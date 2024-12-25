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        Haberler Magazin Âşık Veysel'in hayatını anlatacak olan filmin çekimleri başlıyor

        Âşık Veysel'in hayatını anlatacak olan filmin çekimleri başlıyor

        Âşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri yarın Sivas'ta başlayacak. Merhum ozanı oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandıracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:38
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        Âşık Veysel filminin çekimleri başlıyor
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        Halk ozanı, asıl adı Veysel Şatıroğlu olan Âşık Veysel'in 79 yıllık yaşamını ve eserlerini ele alan filmin çekimleri, yarın Sivas'ta başlayacak.

        Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Âşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandıracak.

        "ÂŞIK VEYSEL'İN 79 YILINI ANLATIYOR"

        Yapımcı ve yönetmen Keskin, filmle ilgili "Yaklaşık bir yıldır çalıştığımız büyük üstat Âşık Veysel'in doğumundan ölümüne dek, 79 yılını anlatan sinema filmimizin çekimleri için Sivas'a geldik. Perşembe günü çekimlerimize başlıyoruz. Heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

        Filmin oyuncu kadrosunda; Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor. Filmin, 2025'in sonunda gösterime girmesi planlanıyor.

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        #aşık veysel
        #film
        #Şentürk Dündar

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