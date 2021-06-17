Aynı gün içerisinde iki grubun daha aşı öncelik programına alındığını açıklayan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık."

"Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." açıklamalarında bulundu.