Türkiye genelinde aşılama hızı tüm hızıyla devam etmesine rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı. Yurt genelinde 70 milyon doz barajı aşılsa da henüz aşı olmayanlar hala oldukça fazla. Peki aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Erdoğan, aşı olmak istemeyenlere karşı bir kısıtlama getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine, "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhalde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır." dedi.