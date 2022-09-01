Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ashley Judd: Annem Ashley Judd'ın intiharının ardından şüpheli gibi hissettirildim! - Magazin haberleri

Ashley Judd: Annemin intiharının ardından şüpheli gibi hissettirildim!

Geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ıssız bir ormanda düşüp, bacağını dört yerden kıran Ashley Judd, nisan ayında da annesi Naomi Judd'ı kaybetmişti. Ünlü aktris, annesinin intiharının ardından olay yerine gelen polisler tarafından bir 'şüpheli' gibi hissettirildiğini anlattı

01.09.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd, geçtiğimiz sene Bonobo (Cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.

    Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, nisan ayında da müzisyen annesi Naomi Judd'ın acısıyla sarsılmıştı.

  • "ANNEM BİR SİLAHLA İNTİHAR ETTİ"

    Mayıs ayında katıldığı 'Good Morning America' programında annesinin intiharıyla ilgili konuşan 54 yaşındaki oyuncu, "Annem bir silahla intihar etti. Bu, paylaşmaktan çok rahatsız olduğumuz bir bilgi." demişti.

  • Judd, ayrıca depresyon, anksiyete, panik atak, ödem, kellik, titreme ve intihar düşünceleri gibi ruhsal rahatsızlıklar yaşayan annesini bulan kişinin kendisi olduğunu anlatmıştı:

    Karışık bir gündü. Tennessee'deyken her gün annemle görüşür ve evine giderim, bu yüzden yine oradaydım... Ve annem bana, 'Benimle kalır mısın?' dedi; ben de 'Elbette kalırım' dedim. Daha sonra arkadaşının geldiğini haber vermek için yukarı çıktım ve annemi o halde buldum.

  • "BENİ SORGUYA ÇEKTİLER"

    Ashley Judd, tüm bunların ardından intihar eden annesi Naomi Judd ile ilgili kendisini sorgulayan yetkililer yüzünden "kendini bir şüpheli gibi" hissettiğini söyledi. Aktris, The New York Times'ta yayınlanan bir yazısında, polislerin geldiğini ve annesinin bedenini tuttuğu sırada ona sorular sormaya başladıklarından bahsederek, "Sanırım kendilerine öğretilen şeyi yaptılar." dedi.

    Ashley Judd, "Polisin travma içeren vakalarla nasıl başa çıkacağı ve soruşturacağı konusunda eğitilmesi gerektiği artık bilinen bir şey. Orada bulunan adamlar beni sorguya çektiler ve sanki annemin intiharında olası bir şüpheliymişim gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

  • "BİRÇOK SORUYA CEVAP VERDİM"

    New York Post'ta yer alan habere göre; Judd, annesi Naomi'yi bulduğunda ölmek üzere olduğunu bildiğini, bu yüzden sadece onu rahatlatmak istediğini yazdı. Ancak Judd, o anlarda bile polisin sorularını yanıtlamak 'zorunda' hissettiğini söyledi ve ardından şu ifadeleri kullandı:

    Annemin öldüğü gün polisin ısrar ettiği dört görüşmede bana yöneltilen birçok sorgulayıcı soruya cevap verdim. Başka hiçbir gün yanıtlayamayacağım sorulardı bunlar.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.