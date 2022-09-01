"BENİ SORGUYA ÇEKTİLER"

Ashley Judd, tüm bunların ardından intihar eden annesi Naomi Judd ile ilgili kendisini sorgulayan yetkililer yüzünden "kendini bir şüpheli gibi" hissettiğini söyledi. Aktris, The New York Times'ta yayınlanan bir yazısında, polislerin geldiğini ve annesinin bedenini tuttuğu sırada ona sorular sormaya başladıklarından bahsederek, "Sanırım kendilerine öğretilen şeyi yaptılar." dedi.

Ashley Judd, "Polisin travma içeren vakalarla nasıl başa çıkacağı ve soruşturacağı konusunda eğitilmesi gerektiği artık bilinen bir şey. Orada bulunan adamlar beni sorguya çektiler ve sanki annemin intiharında olası bir şüpheliymişim gibi hissettim." ifadelerini kullandı.