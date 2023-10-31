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        Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM | 2024 Ocak'ta asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücrete zam ne zaman belli olacak?

        2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

        Asgari Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde asgari ücret zammı tahminleri yapılmaya başlandı. Bilindiği üzere asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamalar, "Ocak asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak, yüzde kaç zam gelecek?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:43
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        • 1

          Asgari ücret zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde asgari ücret zammına yönelik tahminler yapılmaya devam ediyor. Peki, "2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak, yüzde kaç zam gelecek?" İşte asgari ücret zammına ilişkin yapılan son açıklamalar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 3

          2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 4

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

        • 5

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 6

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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