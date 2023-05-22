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ASGARİ ÜCRET ZAMMI son durum 2023: Bakan Bilgin'den asgari ücret için net rakam! Temmuz ayında brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin'den asgari ücret için kritik açıklama! Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ara zam açıklamaları sonrasında asgari ücret temmuz zammı gündemdeki yerini aldı. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin en düşük maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur zammı açıklamasının ardından asgari ücret ara zam hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 asgari ücret ara zammında son dakika gelişmeleri...

Giriş: 22.05.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari ücret ara zammı son dakika verileri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları ile temmuz ayında asgari ücretin ne kadar olacağı milyonların gündeminde yer alıyor. Refah payı ve enflasyon farkı ile yeni asgari ücretin belirleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin'in konuyla ilgili güncel açıklamalarını haberimizde derledik. İşte asgari ücrete temmuz ara zammında yaşanan son gelişmeler...

  • BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili tarihsel bir adım attıklarını ve geliri vergi dışı bıraktıklarını dile getirdi.

  • "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullandı.

  • 2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Asgari ücret, emekliye ve kamu işçilerine yapılacak zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız. "

  • "HEM ENFLASYON FARKI HEM REFAH PAYI DİKKATE ALINACAK"

    Geçtiğimiz günlerde ise Giresun mitingi sırasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

  • 2023 ASGARİ ÜCRET OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu.

    "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

  • OLASI TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

    PEK ÇOK ÖDEME KALEMİNİ ETKİLEYECEK

    Asgari ücrete Temmuz ara zammı yapılması durumunda kıdem tazminatı, en düşük aylık ihbar tazminatı, emzirme yardımı, GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde de artış olması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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