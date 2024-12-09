Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammının görüşüleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları 10 Aralık Salı günü itibarıyla başlıyor. Komisyon, asgari ücret zammını gerçekleştireceği dördüncü toplantının ardından açıklaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümeti yetkililerini eden 5'er üye olmak üzere toplam 15 kişiden oluşmaktadır. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte 2025 Ocak asgari ücret zammında olası senaryolar...
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Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemi meşgul etmeye başladı. Asgari ücret hatırlanacağı gibi 2024 yılı için, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, yeni yılda belirlenecek asgari ücret zammının yıl sonu enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın asgari ücret zammına ilişkin kaleme aldığı son gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun, ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık Salı günü gerçekleşecek.
İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda yüzde 25’ten başlayarak farklı senaryolar konuşuluyor. Yüzde 25 zam ihtimali düşük görülüyor. Beklentiler yüzde 30 – 35 zam oranında yoğunlaşıyor.
İşçi kesimi asgari ücret zam oranını dile getirmekten özellikle kaçınıyor. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ne beklenen enflasyonu, ne de gerçekleşen enflasyonu uygun bulmadıklarını, çünkü ikisinin de gerçek enflasyonu yansıtmadığını söylüyor. Önceden bir oran açıklamanın masada işveren ve hükümetin elini güçlendireceğini savunuyor.
İşvereni komisyonda temsil edecek Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da zam oranı tartışmalarına girmiyor. Ancak, MÜSİAD başta olmak üzere bazı işveren örgütleri asgari ücret zammının yüzde 25’i aşmaması gerektiğini iddia ediyor.
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ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2025’TE ARTACAK
Ücretlerden işçi ve işveren payı olarak sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Brüt ücretin üzerine işveren payı olarak kesilen bu primler işverenin maliyetini oluşturuyor.
İşveren priminde bu yıl temmuz ayında kabul edilen kanunla 0,25 puanlık artış yapıldı. Kısa vadeli sigorta kolları için yapılan prim kesintisi yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkartıldı.
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TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi ise 2008 yılından bu yana primlerini düzenli ödeyen işverenler için sağlanan 5 puanlık prim indiriminin imalat sektörü dışındaki işyerlerinde 4 puana düşürülmesini öngörüyor. Dört puan uygulaması yeni yılda başlayacak.
Sigortalı çalışan toplam işçi sayısı eylül ayı itibarıyla 16 milyon 948 bin kişiye ulaşıyor. Bunlardan 4 milyon 41 bini imalat sektöründe, 12 milyon 907 bini ise diğer sektörlerde çalışan işçilerden oluşuyor.
İşveren priminde 1,25 puanlık artış bu yılki asgari ücret üzerinden işveren maliyetinde 250 TL artış anlamına geliyor. Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 35 zam geldiğinde imalat sektörü dışındaki işyerlerinde işveren maliyeti 1,25 puanlık artış dolayısıyla bu yıla göre fazladan 337,55 TL artacak. (Söz konusu primler toplam brüt ücret üzerinden alınıyor. Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanların işverene maliyetindeki artış, yüzde 35 zam durumunda 337,55 TL ile 2.532 TL arasında olacak.)
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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
Asgari ücrete yüksek oranlı zam yapılan 2016 yılından beri işverene destek sağlanıyor. İlk yıl destek tutarı asgari ücretin yüzde 6’sı oranında oldu. İzleyen yıllarda bu oran düştü. 2024 yılında aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanıyor. Bu yılki destek asgari ücretin yüzde 3,5’ine karşılık geliyor.
Asgari ücret desteğinin devam edebilmesi için her yıl kanun çıkartılıyor. Gelecek yıl desteğin devam edip etmeyeceği, edecekse ne kadar olacağı komisyon toplantısındaki önemli konu başlıklarından biri olacak. TİSK, ilk başta uygulandığı gibi desteğin asgari ücretin yüzde 6’sı olacak şekilde devam ettirilmesini istiyor.
Desteğin devam etmemesi, yukarıda anlattığım prim artışları ile birlikte düşünüldüğünde, asgari ücrete hiç zam yapılmasa dahi asgari ücretin işverene maliyetinde yüzde 4,75 artış anlamına geliyor.
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HER 100 İŞÇİDEN 43’Ü ASGARİ ÜCRET VE ALTINDA ÜCRETLE ÇALIŞIYOR
Asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı konusunda farklı hesaplamalar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazançlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2023 yılında 4/a’lı (SSK) işçilerin yüzde 42,03’ü asgari ücretle çalışan kişilerden oluşuyor. Toplam 4/a’lı 16,4 milyon kişinin 6,9 milyonu asgari ücretle çalışıyor.
Asgari ücret ile asgari ücretin yüzde 10 fazlasıyla çalışanların oranı yüzde 8,89 (1,5 milyon kişi), asgari ücretin yüzde 10’u ile yüzde 60 fazlası arasında ücretle çalışanların oranı yüzde 17,09 (2,8 milyon kişi), asgari ücretin yüzde 60 fazlası ile yüzde 100 fazlası arasında ücretle çalışanların oranı da yüzde 9,48 (1,6 milyon kişi) oldu. Tüm işçilerin yüzde 77,49’u asgari ücret ile bunun bir katı arasında değişen ücretle çalışıyor.
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Merkez Bankası’nın 2023 yılında yayımladığı üçüncü enflasyon raporuna göre ise Türkiye’de tarım dışı sektörlerde çalışanların yüzde 43,1’i asgari ücret ve altında ücret alıyor. Asgari ücret ve altında ücret alan işçilerin oranı sanayi sektöründe yüzde 50,4, imalat sanayiinde ise yüzde 52,0 düzeyinde bulunuyor. En yüksek oran yüzde 73,0 ile konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe bulunuyor. Bu sektörü yüzde 71,4 ile inşaat, yüzde 70,5 ile giyim sanayii izliyor.
Asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranının en düşük olduğu sektör yüzde 5,8 ile kamu yönetimi olurken, bu oran eğitim sektöründe yüzde 10,1, finans ve sigorta sektöründe yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.
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"İNANIYORUM Kİ, ORTAK BİR KARARLA YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için 7 Aralık'ta Bingöl’e geldi.
Salı günü yeni asgari ücret için komisyonun çalışmalarına başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
“Biz bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız sözümüzün arkasındayız. Hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceğiz. Biliyorsunuz Salı günü yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuz çalışmalara başlıyor. İnanıyorum ki, hem çalışanlarımızı, hem işverenlerimizi; ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl için ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye yüzyılına yürümeye devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken, bizleri burada ağırlayan Bingöllü hemşerilerime
"ÖNGÜRÜLEN YA DA YAŞANAN ENFLASYON RAKAMLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"
TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi ve asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.
Kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, “Benim için ikisinin de kabul edilebilir bir yanı yok ancak komisyon karar verecek. Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır. Bu rakamlar çerçevesinde asgari ücret görüşmeleri olmaz, konuşulacak oturulacak rakamlar değil” dedi.
"ENFLASYONUN BİR AN EVVEL DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"
Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, “Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor” diye konuştu.
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2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.