2026 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?
Asgari Tespit Komisyonu toplantıları için geri sayım başladı. Bilindiği gibi asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında aralık ayında belirlenmektedir. Geçen yıl asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?" İşte 2026 Ocak asgari ücret tahminleri...
Asgari ücret zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olarak ocak ayında asgari ücret yüzde 30 artışla brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltilmişti. Aralık ayında gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde asgari ücret zammına ilişkin ilk tahminler geldi. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?" İşte detaylar...
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre;
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.
Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti.
Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihleri henüz belli olmadı. Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşiyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.