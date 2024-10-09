Asgari ücret ne kadar olacak, yeni yılda asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?
Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Asgari ücret zammı, genellikle enflasyon verileri değerlendirilerek yılda bir kez yapılmaktadır. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete enflasyon rakamları göz önüne alınarak temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Hatırlanacağı gibi ocak ayında asgari ücret, yüzde 49.11 zam ile brüt 20 bin 3 lira, net 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2025 Ocak asgari ücret zam tahminleri...
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Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, çalışan ve işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren sendikası, işçi sendikası ve hükümet yetkililerinin bir araya gelmesi sonucunda belirlenmektedir. Yeni yılda asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından 65 yaş aylığı, engelli maaşı, işsizlik maaşı da buna bağlı olarak değişmiş olacak. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, yeni yılda asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...
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2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.
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Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.
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2025 ENFLASYON TAHMİNİNDE ARTIŞ
Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.
Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.
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2024 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Mevcut asgari ücret 2024 Ocak itibarıyle yapılan zam sonrasında brüt 20,002.50 TL'ye yapılan kesintiler sonrasında net 17,002.12 TL'ye yükseltilmişti.