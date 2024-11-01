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        Haberler Bilgi Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar, kaç lira olacak? Yeni yıl asgari ücret zammı tahmini hesaplama

        Asgari ücret zammı son durum: Asgari ücret ne kadar olacak?

        Yeni yıla yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olacağı, milyonlarca çalışanın gündemini meşgul ediyor. Bloomberg'in haberi kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yatırımcılara yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi. Hatırlanacağı gibi, 2024 yılı ocak ayında asgari ücret, yüzde 49.11 oranında bir artışla brüt 20 bin 3 TL, net ise 17 bin 2 TL olmuştu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:19
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        • 1

          Asgari ücret zammında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakan Işıkhan konuyla ilgili, "Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." demişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapacağı toplantılar ile brüt ve net asgari ücret 2025 zam oranı netlik kazanacak. İşte 2025 Ocak asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ilişkin çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

        • 3

          KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

          Bloomberg'in haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ABD'de yatırımcılara yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi.

        • 4

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili,

          Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi

          İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş’in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.

        • 5

          BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

          Asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz." diye konuştu.

        • 6

          ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

          Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre, yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

        • 7

          2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.

        • 8

          ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

          Şu anda net olarak 17 bin 2 TL olan asgari ücret;

          Yüzde 25 artırılırsa 21.252 TL,

          Yüzde 30 artırılırsa 22.102 TL,

          Yüzde 35 artırılırsa 22.952 TL,

          Yüzde 40 artırılırsa 23.802 TL,

          Yüzde 45 artırılırsa 24.652 TL,

          Yüzde 50 artırılırsa 25.503 TL olacak.

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