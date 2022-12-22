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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Yeni asgari ücret belli oldu! Yüzde 74'lük artış... 2023 Asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Asgari ücret açıklandı! 2023 Asgari ücret ne kadar oldu?

2023 asgari ücret belli oldu. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olduğunu sorguluyor. Bugün kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti duyurdu. Asgari ücret zam oranı yüzde 54,66 olarak açıklandı. İşte asgari ücret 2023 ile ilgili detaylar...

Giriş: 22.12.2022 - 18:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika haberi... Ocak 2023 Asgari ücret zammı açıklandı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı'nın ardından Türk-İş'ten 9 bin lira teklifi gelmişti. Ancak üçüncü toplantıda bir anlaşmaya varılamamıştı. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti kendisinin açıklayacağını duyurmuştu. 

    YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

    Bilindiği üzere Asgari Ücret Komisyonu'nun yaptığı üç toplantıda sonuca ulaşılamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek yaptığı konuşmada "Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasıyla asgari ücret zammını da açıkladı. İşte yeni asgari ücret zam oranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı.

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.

    Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

    Çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakamda anlaşamadılar. Biz tüm tarafların teklifleri ve kararlarını saygı ile karşılıyoruz. İki taraf da kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bizim için en önemlisi ülkemiz için en doğru, en sürdürülebilir rakamın ortaya çıkmasıdır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul bir noktada uzlaşılabilmesi için samimi bir çalışma yürüttük. Türk-İş'in de aramızda olmasını isterdik. Taraflardan biri katılmadığı için asgari ücreti ortada bırakamazdık. Taraflar uzlaşmaya varamadığı için daha önce de birçok asgari ücret müzakeresi vardır. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin ekonomik ve sosyal görüntüsü ile de uyumludur.

    Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kadar pek çok konuyu çözüme kavuşturduk.

    Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Akrebin kıskacında yoğryulan, gelişen Türkiye'nin imkanlarını her bir insanımıza vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.

    Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yaparak 4253 TL yapmıştık. Bununla kalmadık, asgari ücretten alınan vergileri kaldırmıştık. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5500 liraya çıkarmaya yöneltmişti.Bunları yaparken unutmayalım, bu devletin küfesi var.

  • Asgari ücrette ortalama yüzde 85, kümülatif olarak yüzde 95 artış sağladık. Ülkemizi faiz, kur ve enflasyon cenderesinden çıkarmaya başladığımız şu dönemde hakları gözeten bir yönetim sergiliyoruz.

    Biz çok hassasız, 85 milyon nüfusu olan bir ülkemiz, bu yıl 1 milyon daha artış sözkonusu. Yıl sonunda nüfusun 86 milyonu bulması mümkün. Tüm bunları düşünmemiz mümkün. Enflasyon oranlarının hızla düşüşüne bu ayla birlikte şahitlik edeceğiz. Yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'lere düşürmeyi hedefliyoruz.

    NET ASGARİ ÜCRET 8500 TL OLDU

    Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL olarak belirlenmiştir.

  • YILLIK ARTIŞ YÜZDE 75 OLDU

    Net 8 bin 500 TL olan asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 94 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

    Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 12 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.

    OVP'YE GÖRE 395 DOLAR

    Dolar bazında asgari ücret şu anki kurla 455 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkmış oldu. Ancak OVP'deki 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 500 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek. Bu durumda ortalamalardan 2020 yılına dönülmüş olacak.

  • YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK?

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak.

    Bu tutarın bin 551.2 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 200.2 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

    Asgari ücret ne oldu?
    Birim: TL Ocak Temmuz 2023
    Brüt asgari ücret 5004 6,471.0 10,008.0
    SGK primi işçi payı 700.6 905.9 1,401.1
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 50.0 64.7 100.1
    Net asgari ücret 4253.4 5,500.4 8,506.8
    SGK primi işveren payı 775.6 1,003.0 1,551.2
    İşsizlik sigortası primi işveren payı   129.4 200.2
    İşverene maliyet 5879.7 7,603.4 11,759.4
    Temmuza göre artış oranı (%)     54.6
    Ocak ayına göre artış oranı (%)     100.0

    Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 7 bin 603.4 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 54.65 arttı.

  • ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor. 

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