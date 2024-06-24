Asgari ücret ara zammı son durum! 2024 Temmuz'da Asgari ücrete ara zam var mı, 2.ek zam gelecek mi?
Asgari ücret ara zammına ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarında ara zammın gündemde olmadığı ifadelerini kullanmıştı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla yeniden gündeme gelen asgari ücrete ara zam var mı merak ediliyor. Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi. İşte, 2024 Temmuz Asgari ücret ara zammı son durum
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Milyonlarca çalışanı yakındna ilgilendiren Asgari ücret ara zammı var mı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı. Peki Temmuz’da Asgari ücrete ara zam var mı, Asgari ücrete 2.ek zam gelecek mi, açıklama var mı?
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi.
2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.
Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.
Bakan Işıkhan yaptığı son açıklamada asgari ücrete ikinci zam yapılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan açıklamasında "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
4 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili "Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." Dedi
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YAPILACAK
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. 2025'in ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Mevcut asgari ücret 2024 Ocak itibariyle yapılan zam sonrasında 20,002.50 TL'ye yapılan kesintiler sonrasında net 17,002.12 TL'ye yükseltilmişti.
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