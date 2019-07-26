Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Asena Tuğal, önceki gün kendisi gibi oyuncu eşi Şahin Irmak ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Giyim tarzı ile dikkat çeken Asena Tuğal, tarzını soran muhabirlere, "Sabah dışarı çıktığımda dışarıda aşırı yağmur vardı. Bende bütün gün bu şekilde gezdim" şeklinde cevap verdi.

Tuğal'ın bu yanıtı karşısında eşi Şahin Irmak, kendisini gülmekten alı koyamadı.