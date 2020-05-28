30 yaşındaki Asena Atalay, takipçilerinden gelen bir soru üzerine Kemer'i en çok sinirlendiren şeyi açıkladı.

Atalay, Kemer'e "Seni en çok sinirlendiren şey; bir ortamda en yakın arkadaşının hakkında konuşulması" ifadelerini kullandı.