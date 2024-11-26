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        Haberler Bilgi Ekonomi ASELSAN temettü ödeme tarihi 2024: ASELS ASELSAN ne zaman ve ne kadar temettü verecek? ASELSAN hisse başına verilecek temettü miktarı

        ASELSAN temettü ödeme tarihi ve tutarı açıklandı! ASELSAN hisse başına ne kadar, kaç TL temettü verecek?

        Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) temettü ödemesi yapacağını duyurdu. ASELSAN'ın hisse başına ödeyeceği temettü miktarı belli oldu. 2024 yılı temettü ödemelerini almaya hazırlanan yatırımcılar ''ASELSAN ne zaman ve ne kadar temettü verecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 ASELSAN temettü ödeme tarihi ve tutarı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:08
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        • 1

          ASELSAN temettü ödeme tarihi ve tutarı şirket yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Temettü takvimi içerisinde Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ASELS) temettü dağıtacağı bilgisi yer aldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile hisse başına verilecek temettü miktarı ve tarihi netlik kazandı. Peki, ASELSAN temettü ne kadar ve ne zaman dağıtacak? İşte detaylar...

        • 2

          ASELSAN HİSSE BAŞI NE KADAR, KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) yatırımcılarının merakla beklediği temettü ödeme bilgilerini kamuoyu ile paylaştı.

          Şirket, hisse başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL nakit temettü dağıtacak.

        • 3

          ASELSAN NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEYECEK?

          ASELSAN’ın nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım 2024 olarak açıklandı.

          Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 27 Kasım 2024 Çarşamba günü kullanılabilir olacak.

          Temettü almaya hak kazanmak için 22 Kasım tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        • 5

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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