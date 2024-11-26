ASELSAN temettü ödeme tarihi ve tutarı şirket yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Temettü takvimi içerisinde Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ASELS) temettü dağıtacağı bilgisi yer aldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile hisse başına verilecek temettü miktarı ve tarihi netlik kazandı. Peki, ASELSAN temettü ne kadar ve ne zaman dağıtacak? İşte detaylar...