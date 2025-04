ASELSAN istikrarlı büyümesini sürdürüyor

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılı ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 2025 yılının ilk çeyreğine ait hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 artarak 22,8 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi. Yeni alınan işlerde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 1,5 milyar dolar seviyesinde güçlü bir büyüme kaydedildi. İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ASELSAN’ın imzaladığı ihracat sözleşmeleri, aynı dönemde yüzde 220 artarak 372 milyon dolar seviyesine ulaştı. ASELSAN’ın bakiye siparişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 15 milyar dolara yükseldi.

Oyun değiştirici teknolojiler geliştiren, ihracat odaklı büyüyen ve alanında en iyi ürünü üreten ASELSAN’ın 2025 yılı ilk çeyrek hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 büyüyerek 22,8 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde elde edilen hasılatta Hava Savunma Sistemleri, Silah Sistemleri, Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Deniz Sistemleri ve Askeri Haberleşme Sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu. Operasyonel verimliliği faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN’ın ilgili dönemde FAVÖK marjı yüzde 23 olarak gerçekleşti. FAVÖK’ü ise bir önceki döneme kıyasla reel olarak yüzde 10 oranında artış ile 5,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Alınan İş/Satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinin üzerinde tutmayı başaran ASELSAN, bu alanda yakaladığı ivmeyi 2025 yılının ilk çeyreğine de taşıdı, sektör ortalaması üzerindeki seyrini korudu.

AR-GE HARCAMALARINDA YÜZDE 33 ARTIŞ

Yürüttüğü Ar-Ge Proje Sayısında Türkiye Lideri olan ASELSAN’ın ilgili dönemde Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla kıyasen yüzde 33 oranında artarak 250 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. İlaveten Şirketin yatırım harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artış gösterdi. Ar-Ge ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının artarak devam ettiği yılın ilk 3 aylık döneminde ASELSAN’ın finansal borçları yüzde 8, ticari borçları ise yüzde 37 oranında azaldı. ASELSAN’ın 2024 yılı ilk çeyreği sonunda 1,07 olan Net Borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,60 seviyesinde gerçekleşti. Şirket böylece, halihazırda sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyonunu korudu. Cirosunu, bakiye sipariş tutarını, FAVÖK’ünü ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, elde ettiği başarılı sonuçlarla 2025 yılının ilk çeyreğini geride bıraktı.

REKLAM

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL: GELECEĞE ODAKLANMAYA DEVAM EDİYORUZ

2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarımızla ilgili söylenebilecek ilk husus, 2024’te yakaladığımız güçlü ivmeyi aynı şekilde sürdürdüğümüzdür. 2024 yılı, ASELSAN için, her anlamda bir rekorlar yılı olmuştu. Hemen her göstergede tarihimizin en iyi rakamlarını yakalamıştık. Yıla, yüksek teknolojimizle olduğu kadar parlak finansal sonuçlarımızla da damga vurmuştuk. 2024 bilançomuzla hem BİST-30’daki firmalara göre daha iyi bir performans göstermiş hem de dünyadaki büyük savunma sanayi şirketlerinden olumlu yönde ayrışmış olduk. 2024 yılında da dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri olmayı başardık. 2025’in ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda da başarılı performansımıza devam ettiğimizi görüyoruz. Ciromuzu reel olarak yüzde 10 civarında büyütmeye devam ettik. Nakit akışımızdaki iyileşmeyi sürdürdük. İlk çeyrek sonuçlarımız, gelecek perspektifimizin olumlu seyretmeye devam ettiğini de gösteriyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre; alınan siparişlerin yüzde 46 oranında artması müşterilerimizin ASELSAN’a olan güvenlerinin açık bir kanıtıdır. Özellikle yurt dışından alınan işlerin yüzde 220 oranında artmış olması, ihracat odaklı büyüme stratejimizle doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Geleceğe odaklanmaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte, bir önceki yıla göre, yatırım harcanmalarımızı yüzde 70 oranında, Ar-Ge harcamalarımızı ise yüzde 33 oranında artırmış durumdayız. Bu önemli artış oranlarına rağmen nakit akışımızı iyileştirmeyi ve finansal borçlarımızı da yüzde 8 oranında azaltmayı başarmamız ayrıca önemli diye düşünüyorum. Bunlar, ASELSAN’ın operasyonel başarısıyla verimlilik artışı sağladığını gösteriyor. Açıkçası biz, ilk çeyrekte ortaya çıkan bu başarılı finansal performansı, doğru yönetimin doğal bir sonucu olarak görüyoruz. Özellikle Borsa İstanbul’daki yatırımcıların da şirketimizi bu anlamda takdir ettiklerini söyleyebiliriz. ASELSAN, 2024 yılını BİST-100’ün en değerli 6’ncı Şirketi olarak kapatmıştı. Şu an BİST-100’ün en değerli şirketiyiz” dedi.