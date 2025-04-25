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        Haberler Sağlık ASELSAN'ın kalp akciğer makinesinin kan testleri tamamlandı | Sağlık Haberleri

        ASELSAN'ın kalp akciğer makinesinin kan testleri tamamlandı

        ASELSAN, sağlık teknolojileri arasında bulunan, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevine yerine getirmek amacıyla kullanılacak 'kalp akciğer makinesi'nin kan testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:29
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        ASELSAN geliştirdi! Milli imkanlarla ilk kez...
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        ASELSAN tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; sağlık alanındaki faaliyetlerini yaşam destek ve medikal görüntüleme alanlarında sürdüren ASELSAN, Türkiye’de ilk kez milli imkanlarla kalp akciğer makinesi geliştirdi. Kalp akciğer makinesinin kan testleri başarıyla tamamlandı. Lansmanı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Expomed Fuarında gerçekleştirilen kalp akciğer makinesi, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevini yerine getirmek amacıyla kullanılacak.

        ASELSAN tarafından 2020 yılında başlayan çalışmalar sonucunda inovatif özellikleri ve ergonomisiyle öne çıkan makine; If Design, A’Design ve IDA Design olmak üzere 3 farklı merkezden endüstriyel tasarım ödülü aldı. Cihazın tasarım süreci, hastanelerde görev yapan alanında uzman doktor ve perfüzyonistlerin önemli katkılarıyla yürütüldü.

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte klinik çalışma sürecine devam edilen cihazın, önümüzdeki yıl itibarıyla hastanelerin hizmetine sunulması planlanıyor. Yüksek yerlilik oranına sahip cihazın cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağlaması ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilmesi de planlanıyor.

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