Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin ilk 9 ayda da ülkenin geleceği için tüm paydaşlarıyla değer üretmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Savunma teknolojilerindeki bağımsızlığımızın sürdürülebilir büyümemiz ile daha da artacağına olan inancımızla çalışmalarımız kesintisiz devam etti. Şirketimiz, istikrarlı ve karlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk 9 ayı geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, finansal göstergelerimizin hemen hepsinde görünür olan pozitif seyrin yıl sonu itibarıyla daha da kuvvetlenmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Pandeminin yıkıcı etkilerinin aşılanma ile beraber ortadan kalktığını aktaran Görgün, "ASELSAN, geçen senenin aynı dönemine göre yeni alınan işleri yüzde 78 artırdı ve ilk 9 ayda 1,3 milyar ABD dolarlık yeni sipariş alarak ülkemiz için sahip olduğu liderlik misyonunu bir kez daha ortaya koydu. ASELSAN'ın toplam bakiye siparişleri üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bakiye siparişlerinin yüzde 93'ünü savunma, yüzde 7'sini savunma dışı siparişler oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.
Geçmişte yaşanan dayatmalar, ambargolar, tedarikte çıkarılan sıkıntılar sonucu millileştirme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:
"Bizler, ASELSAN’lılar olarak sadece savunmada değil, teknolojinin her alanında millileştirmeyi bir beka meselesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda bu yılın üçüncü çeyreğinde ASELSAN'ımız için tarihi kilometre taşlarından biri sayılabilecek bir adım daha atarak finansal teknolojiler alanına da giriş yaptık. Finansal teknolojiler alanına girişimizin, ASELSAN'ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacağına inanıyoruz. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN'ımızın ismi de yer alacak. Bizim her başarımızın ardında milletimizin güveni ve 9 bini aşkın çalışanımızın emeği bulunmaktadır. Yeni teknolojilerle bu milli güveni büyütmek için daha çok çalışacağız."
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